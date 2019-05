Fernández Noroña, Bejarano, Padierna respaldan a Cuba ante nuevo bloqueo de EU

REDACCIÓN 21/05/2019 07:56 a.m.

Los diputados federales Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña, así como René Bejarano, presidente del MNE, firmaron una carta de apoyo al gobierno de Cuba para reclamar un nuevo bloqueo por parte de Estados Unidos.

Estos tres políticos mexicanos estuvieron de acuerdo con una información difundida por la Embajada de Cuba.

Con la activación del apartado III de la Ley Helms-Burton, que profundiza gravemente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, Estados Unidos ha roto nuevamente las normas elementales del derecho internacional, al imponer un carácter extraterritorial a una ley interna, destacó en el comunicado la autoridad cubana.

Destacó que también marca un franco retroceso en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pactadas en 2014, por Barack Obama y Raúl Castro.

El gobierno cubano hizo un llamado a la sociedad estadounidense, así como a ciudadanos, pueblos y gobiernos del mundo, de cualquier signo político, a expresar su rechazo a esta medida que afecta el respeto y la amistad que debe prevalecer entre las naciones, agregó.

Asimismo, demandaron al presidente Trump que elimine dicho apartado y termine finalmente con el injusto bloqueo existente contra Cuba desde hace 59 años.

"Ni bloqueos, ni muros. El planeta es uno solo y es de todas y todos", lanzó.

Aquí la lista completa de firmas

Alemania

Richard Sorg, profesor retirado, miembro de GEW y BdWi

Argentina

Atilio Boron, politólogo, CCC IEALC-UBA

Stella Calloni, periodista

Miguel Mazzeo, escritor

Gerardo Dure, coordinador del Comité Óscar Romero y Sicsal Argentina

Nestor Kohan, profesor de la Universidad de Buenos Aires

Paula Klachko, docente UNPAZ-UNDAV / Coordinadora del cap. Arg. REDH

Luis Wainer, docente UNAHUR/ Coordinador AEN-CCC

Nicolás Canosa, iInvestigador CENACK

Matías Caciabue, docente UNAHUR / Investigador CLAE

Daniel Campione, investigador FICYP/Prof. UBA y UNLP

Sebastián Salgado, docente UNLP/Hispan TV

Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba

Paula Giménez, investigadora CLAE

Laura Capote, ALBA Movimientos

Laura Vásquez, cineasta y Documentalista

Mara Espasande, UNLa Centro de Investigación Manuel Ugarte

Silvina Romano, AEN-CCC / Investigadora de CONICET

Javier Tolcachier, Centro Humanista Córdoba

Juan López, CEFMA

Javier Calderón, CELAG / CCC / Investigador IEALC-UBA

Ibán Díaz Parra, AEN-CCC

Lautaro Rivara, sociólogo CECS, brigadista en Haití

Liliana Demirdjian, socióloga docente UBA-UNSAM

Magalí Gómez, periodista. UNLA

Guillermo Cieza, militante popular y escritor

José Seoane, Instituto Tricontinental

Alejo Montoya Saab, educador

Héctor Hussein, teatro Comunitario Pompapetriyasos

Sergio Arria, comunicador venezolano y argentino

Beatriz Rajland, Directora FICYP/ATTAC

Carlos Aznarez, Director Resumen Latinoamericano

Andrea Vlahusic, abogada Mopassol

Paola Gallo, abogada Mopassol

Cynthia García, periodista

Edgado Esteban, periodista

Héctor Bernardo, periodista

Juan Francisco Martínez Peria, historiador AEN-CCC

Guillermo Wierzba, economista

Paula Ferre, cantautora

Gabo Sequeira, cantautor

Jorge Elbaum, sociólogo, Director Llamamiento Judío de la Argentina

Alejo Brignole, escritor

Jorge Rachid, médico

Gabriel Merino, Director CEFIPES

Julio Gambina, Presidente FISyP y Director IEF-CTA Autónoma

Julio Ferrer, escritor

Héctor Hussein, escritor

Ana María Ramb, escritora

Aurelio Narvaja, editor

Manuel Santos Iñurrieta, actor y coordinador de la Red de Teatro en Defensa de la Humanidad

Bélgica

Guido De Schrijver, Coordinador del Grupo belga 'Solidair met Guatemala', Red Europea de Comités Oscar Romero

Katrien Demuynck, employe

Bolivia

Verónica Zapata, psicóloga y profesora de teatro

Brasil

Frei Betto, escritor y asesor de movimientos sociales, Brasil

Tania Ferreira, Voluntaria APDH

Canadá

Arnold August, periodista/Autor, Canadá

Stephen Kimber, journalist, Canada

Srecko Vojvodic, financial advisor, Canada

Gabrielle Labelle, jubilada, Canadá

Chile

Eduardo Fuentes D., contador

Cuba

Omar González, escritor y profesor universitario

Luis Toledo Sande, escritor

Florencia Lagos Neumann, corresponsal de Crónica Digital en Cuba

Ecuador

Pilar Bustos, artista

Sally Burch, periodista

Mercedes de Armas, diplomática

Jorge Cano, diplomático

Pavel Eguez, pintor y muralista

Fernando García, activista

Pablo Guayasamin, gestor cultural

Irene León, socióloga

Osvaldo León, periodista

Jenny Londoño, escritora

Jorge Núñez, historiador

Christian Orosco, sociólogo

Pedro Páez, economista

Juan Paz y Miño, historiador

Julio Peña y Lillo, sociólogo

Orlando Pérez, periodista

Rafael Quintero, sociólogo

Elvis Urbina, diplomático

Carlos Rabascall, comunicador

Patricia Romoleroux, gestora cultural

Miguel Ruiz, sociólogo

Pedro Sassone, sociólogo

Ilonka Vargas, artista

Luis Zuñiga, escritor

Manuel Bertoldi, activista

España

Marcos Roitman Rosenmann, politólogo

Vanessa Pérez Gordillo, escritora y comunicadora

Raúl García Sánchez, escritor y comunicador

Rafael Pla-Lopez, retired professor of University

Abel Roldan, jubilado

Estados Unidos

Claude Marks, Director Freedom Archives

Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas

Jeff Mackler, Socialist Action 2020 candidate for the U.S. presidency Marilyn Frankenstein, Retired Professor, University of Massachusetts/Boston

Alicia Jrapko, activista social, Argentina/EEUU

Carol I Moeller Costa, retired College Instructor

Gayle McLaughlin, former mayor, Richmond, CA and Currently Chair of the California Progressive Alliance

Bill Hackwell, fotoreportero

Susan Baus, artist

Malia Everette, AltruVistas

Leslie P. Salgado, Ciivil Engineer, Chair of Friends of Latin America

A Bose Shango, organizer

Elizabeth Milos, intérprete

Walter Lippmann, Editor-in-Chief, CubaNews, Yahoo news group

Felix Salvador Kury, Founder & Program Director Clinica Martin-Baro UCSF-SFSU

Cheryl LaBash, writer

Paul Teitelbaum, computer Software Developer

Malcolm Sacks, teacher

Sheila Jordan, Alameda County Superintendent of Schools Emerita

Merriam Ansara, Easthampton MA

Barbara Barnett

Gladys White, Professor Emeritus

Berta Joubert-Ceci, psychiatrist (retired) Philadelphia

Margaret Gilpin, LCSW, Journalist, New York

Akubundu Amazu-Lott, Adjunct Professor African Studies, San Jose State University, All-African People's Revolutionary Party

Alberto Anaya, Social Worker

Luis Matos, WORPHC

Jane Franklin, Writer and historian

Stan Smith, Chicago ALBA Solidarity, Chicago

Diana Block, Author and Activist

Suzanne Thompson, President Arts and Cultural Bridge Foundation

Charlotte Kates, International Coordinator, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

John Pokrajac, Organic walnut farmer, Paso Robles, California

Netfa Freeman, Events Coordinator and Policy Analyst, Institute for Policy Studies (IPS)

Rev. Dr. Thomas I. Warren, Clergy, United Church of Christ, United States

Craig T Fulmore, plumbing instructor

Steven Halpern, writer

Michael Bailey, retired banker

Cindy Domingo, Chief of Staff

Jorge Ignacio Fernandez, Co-Founder-Exec Dir.-Americans for Humanitarian Trade with Cuba (AHTC), Philadelphia

Natasha Lycia Ora Bannan, Past President, National Lawyers Guild

Priscilla Felia

C. DeShola Dawkins, Educator

Rita Barouch, Public Health Social Worker

Gail Walker, Executive Director IFCO/ Pastors for Peace, Harlem, NY

Alan W. Clarke, Professor of Integrated Studies, Utah Valley University

Gary Prevost, Professor Emeritus of Political Science and Latin American Studies, College of St. Benedict and St. John's University

Henry S. Lowendorf, Peace Activist

Elizabeth Milos- University of California San Francisco Medical Interpreter II and rank and file member of University Professional and Technical Employees

Claude Marks, Director Freedom Archives, San Francisco, CA

Teresa Gutierrez, International Action Center

Bill Martinez, Attorney

H. Bruce Franklin, the John Cotton Dana Professor of English and American Studies, Rutgers-Newark, Emeritus

Ann Schneider, writer

Deborah C Goldman, Certified Nurse Midwife, Advanced Nurse Practitioner

Gregory Klave, Sales Representative, Minneapolis, MN

Verona Fonté, Ph.D. Iris Arts & Education Group, Berkeley, California

Jan Strout, instructor and organizer

Amanda Bloom, médico Asociado retirado

Francia

Paulina Macias, psychanalyste

Alex Anfruns, periodista

Inglaterra

Andy Bain, retired rail safety advisor

Terry Brough, retired building worker

Irlanda

Stephen Sefton, community worker

México

Pablo González Casanova, sociólogo

Hermilo López-Bassols, diplomático, catedrático e historiador

Miguel Concha Malo, UNAM

Gilberto López y Rivas, antropólogo INAH

Fernando Buen Abad Domínguez, filósofo

Héctor Díaz Polanco, sociólogo, México/República Dominicana

Dolores Padierna Luna, diputada federal, vicepresidenta de la Cámara de Diputados

Carlos Fazio, académico y periodista

Luis Hernández Navarro, periodista y escritor

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal

Darío Salinas Figueredo, sociólogo, Universidad Iberoamericana

Celeste Ascencio, diputada federal

Beatriz Stolowicz, latinoamericanista, profesora-investigadora UAM-X

Nayar López, politólogo UNAM

Víctor Acuña, economista y politólogo UACM

Xadeni Méndez, latinoamericanista

Pablo Mariñez, sociólogo, México/República Dominicana

Myrna Alonzo, economista y politóloga UACM

Josefina Morales, economista UNAM

Aleida Alavez Ruiz, diputada federal

Adrián Sotelo, sociólogo, México

Alicia Castellanos, antropóloga

Lucio Oliver, sociólogo

María Teresa López Pérez, diputada federal

José Enrique González Ruiz, abogado, profesor UNAM

Tatiana Coll, socióloga

Tamar Diana Wilson, Independent Researcher, Los Cabos

Ángel Guerra Cabrera, periodista y analista político, México/Cuba

José María Calderón, sociólogo UNAM

Polo Castellanos, artista visual y muralista

Enrique Coraza de los Santos, investigador ECOSUR-CONACYT

Marco Velázquez, profesor UACM

Márgara Millán Moncayo, antropóloga, UNAM

Pilar Puertas, historiadora

Adalberto Santana, académico UNAM,

Rosa García Chediak, profesora UNAM, Cuba/México

Walter Martínez Alves, General retirado, Uruguay/México.

Ángel Torres Velandia, Profesor investigador UAEM-Morelos

Alfredo Rajo, Profesor

Fernando Limón Aguirre, Profesor-investigador

Rosa Márquez Cabrera, regidora

Diego Antonio Contreras Rodríguez, promotor cultural

María Isabel Mazo, Colectivo por la paz en Colombia desde México. Colombia/México

Luisa Zárate, licenciada en idiomas Colombia/ México

Lady Johanne Rondón Arévalo, abogado, Colombia/México

Joel Guerra Castañeda, economista

René Bejarano, Presidente MNE

Pastor Ricárdez Fuentes, empleado Federal

Luz Angélica Dueñas Checa, doctora en Desarrollo Rural, Colombia/México.

Javier Eduardo Bello Bravo, músico y medicinas alternativas, Colombia/México.

Eliana Cárdenas Méndez, antropóloga

José Guadalupe Sánchez Suárez, sociólogo

Estefanía Ciro, investigadora, Colombia/México

Jorge Castañeda Zavala, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México

Nélida Cecilia Herrera, Colectivo por la Paz en Colombia desde México, Colombia/México

Javier Armando Arias Méndez, periodista y abogado

Leonor Cortés Bolívar, antropóloga física, Colombia/México

Roberto Herrera Carassou, profesor UNAM, México/Cuba

María Cristina Steffen Riedemann, profesora UAM-I

Raúl Romero, sociólogo

Ángela Sandoval, antropóloga

Carlos Prigollini, antropólogo, Argentina/México

José Miguel Candia, sociólogo, Argentina/México

Maricarmen Montes, antropóloga

Ibraim Fortd, ingeniero agrónomo, Uruguay/México

Marta de León, filósofa, Uruguay/México

José Rico, artesano, Uruguay/México

Daniel Braidot, economista, Uruguay/México

Pakistan

Haji Muhammad Saeed Arian, Founder/Secretary General Pakistan Labour Federation (PLF), Affiliated with World Federation of Trade Unions (WFTU)

Paraguay

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo 2002 y directivo de la Asociación Americana de Juristas, Paraguay

Perú

Hildebrando Pérez Grande, escritor

José Luis Ayala, escritor

Winston Orrillo, escritor

Julio Dagnino Pacheco, periodista

Rosina Valcárcel, poeta y antropóloga

Fanny Palacios Izquierdo, pintora

Bruno Portuguez, pintor

Manuel Robles, periodista

Gustavo Espinoza, periodista

Vicente Otta, sociólogo

Walter Palacios Vinces, periodista

Ana María Intili, psicóloga,

Juan Cristóbal, escritor

Chiara Varese, cineasta

Ricardo Gadea, coordinadora Peruana Ernesto Che Guevara

José Pacheco, Partido Pueblo Unido

Nicolás Aguilar Ibarra, coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba

Verónica Suchero, SoliCuba, Colectivo de Pensamiento y Cultura

Sergio Nolasco, RESUMEN Latinoamericano y del Tercer Mundo, Edición Peruana

Luis Rodríguez, RESUMEN Latinoamericano y del Tercer Mundo, Edición Peruana

Rigoberto Ferreyra, Centro de Estudios, Democracia, Independencia y Soberanía (CEDIS)

Roberto Bejarano, Centro de Estudios, Democracia, Independencia y Soberanía (CEDIS)

Cesar Ríos, Centro de Estudios, Democracia, Independencia y Soberanía (CEDIS)

Pedro García, Centro de Estudios, Democracia, Independencia y Soberanía (CEDIS)

Juan Montoya, Casa de la Amistad Peruano Cubana, Jose Martí-José Carlos Mariátegui

Gladys Lizarme, Casa de la Amistad Peruano Cubana, Jose Martí-José Carlos Mariátegui

Héctor Salazar, Revista Reflexión

Dorotea Ortmann, Revista Reflexión

República Dominicana

Julin Acosta, sacerdote

Rusia

Zinovy Domrachev Tarasovich, electricista

Venezuela

Pasqualina Curcio, economista

Carmen Bohórquez, filósofa e historiadora

Pablo Sepúlveda Allende, activista social Venezuela/Chile

Vladimir Sosa Sarabia, Productor Audiovisual/Profesor Universitario

Felipe Guzmán Médico, gastroenterólogo, vocero del Colectivo de Médic@s por Venezuela

Organizaciones

Voces en lucha. Comunicación Popular-América Latina y Estado Español

Movimiento de Solidaridad Nuestra América

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela

Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia

Grupo del Frente para la Victoria de Argentina en México

Comité del Frente Amplio de Uruguay en México Por La Izquierda

Asociación Salvador Allende de Chile en México

Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ)

