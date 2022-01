Feministas exigen reconsiderar el nombramiento de Salmerón

Colectivas feministas y organizaciones se pronunciaron contra el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá debido a los señalamientos en su contra que lo catalogan como acosador y abusador sexual.

Ejemplo de ello son las denuncias sociales y públicas -no ante una instancia jurídica- ejercidas a través de redes sociales, con el movimiento "Me Too" en Twitter. En el caso específico de Salmerón su nombre apareció en la cuenta con los arrobas @MeTooITAM y @MeTooAcadémicosMx.

El comunicado señala que también existen denuncias en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y dentro del partido que milita, Morena.

Asimismo indican que tras estas denuncias públicas, el recién nombrado embajador ha intentado intimidar y silenciar a quienes lo han señalado.

Las denunciantes exponen que no reconocer las denuncias sociales sobre las denuncias jurídicas o ante una entidad de justicia validada por el Estado es incurrir en revictimización e invalidación de los hechos.

Pedro Salmeron me violentó en Twitter, horrendo personaje que se encendía en redes por cualquier opinión distinta a la suya. Ahora usa las mismas palabras del priísta Rey de la Trata Cuauhtémoc Gutiérrez "falso de toda falsedad" #MeTooITAM @DeniseDresserG @AristeguiOnline pic.twitter.com/4ZM6LUZlKQ — Tania (@Tania_mafalda) February 17, 2020

LA LISTA DE PETICIONES

Por ello, pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador revocar el nombramiento porque de conservarlo no sería congruente con el compromiso público de combatir la violencia contra las mujeres.

"Nombrar a esta persona como representante de México en el exterior revictimiza a quienes han tenido la valentía de exponer sus casos de manera pública. Este nombramiento profundiza la cultura de la impunidad, que -asegura- (el presidente) es un a práctica Neoliberal que su gobierno no replica".

Al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y a la subsecretaria, Martha Delgado les exigieron no guardar silencio ante el conjunto de principios que se están violando, es decir la "política exterior feminista".

"Callar ante el nombramiento como embajador de una persona que sistemáticamente ha abusado de su autoridad para violentar, perpetúa las desigualdades al poner en riesgo a otras mujeres. Su silencio no les exime de responsabilidad, a pesar de que el nombramiento no recaiga en ustedes. Ninguna disposición administrativa o legal 'feminista' es suficiente cuando se cobija a aquellos que ejercen violencia de género".

Mientras que al Senado de la República le exigieron que rechace la ratificación de Pedro Salmerón en caso de que no se retire el nombramiento.

"Estamos conscientes de que en el discurso y la teoría es sencillo reproducir las narrativas de feminismo y tolerancia cero a la violencia contra las mujeres; es en la práctica en donde se requiere de verdaderos aliados para cambiar de raíz todo un sistema que violenta, ignora, revictimiza y encubre".

Las firmantes son:

"PREMIAN A ACOSADOR SERIAL": EXALUMNA

Isabel Mateos, feminista exalumna del ITAM e integrante de la Cuarta Ola, criticó que el gobierno le dé una embajada a un acosador serial y que premiarlo y darle una embajada es no solo negarle el derecho a la justicia, sino poner en riesgo a las personas que trabajen con él

En entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo de México Radio, indicó se ha denunciado una y otra vez de este caso desde 2019, "no se nos ocurrió hablar de esto hoy que Pedro Salmerón". Recordó que nunca buscó una réplica cuando lo hemos denunciado en otros espacios y en cambio a las víctimas no se les cree a las víctimas; reiteradamente se les dice "no es cierto" pese a que hubo denuncias formales y se le encontró culpable.

"A través del #MeToo se ha demostrado acosado a muchísimas personas con comentarios y alusiones sexuales hasta a tocamientos y siguió a mujeres y a otras personas en el Metro", advirtió.

Mateos, miembro del colectivo Cuarta Ola indicó que la política exterior feminista no tiene lógica alguna "si ponemos a una persona que hace hostigamiento sexual en una embajada, no merece ese nombramiento, se hace ver que nuestras denuncias no importan".

"No es posible que hemos hablado de esto cuatro años y el señor siga teniendo nombramientos cuando todo mundo sabe que es u acosador sexual", criticó.

Criticó que el acoso sexual lo entendemos como algo que no es tan grave; el pacto patriarcal está fuerte y vivo y proponemos es ignorar las voces de mujeres ante el favoritismo en un nombramiento.

"Yo denuncio que me hizo más de una vez comentarios de índole sexual y conozco alumnas que fueron acosadas de manera más grave", dijo.

PAN RECHAZARÁ NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN

El periodista Carlos Loret de Mola informó en "Así las Cosas", el noticiario que conduce para W Radio que el Partido Acción Nacional (PAN) rechazará el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Julen Rementería, el coordinador de la bancada en el Senado declaró que existe impunidad en el caso.

"Lo que estamos viendo es una total protección, lo que deja en impunidad a un personaje que ha sido señalado", declaró.

DEFIENDE AMLO A PEDRO SALMERÓN: "NO HAY DENUNCIAS FORMALES EN SU CONTRA"

El nombramiento del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá fue criticado debido a señalamientos de acoso sexual por parte del académico.

"Hoy la @SRE_mx anunció el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, @m_ebrard y @senadomexicano deben reconsiderarlo pues se trata de una persona que ha sido señalada en múltiples ocasiones por acoso #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador", escribió la diputada en Twitter.

Hoy la @SRE_mx anunció el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, @m_ebrard y @senadomexicano deben reconsiderarlo pues se trata de una persona que ha sido señalada en múltiples ocasiones por acoso #UnAcosadorNoDebeSerEmbajadorhttps://t.co/lC83oahgdO — Martha Tagle (@MarthaTagle) January 17, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sus nombramientos en consulados y embajadas, pues dijo que son personajes que merecen representar a México en el exterior.

En el caso de Pedro Salmerón, nominado a ser embajador de Panamá, López Obrador apuntó que es un historiador de primera y pidió esperar a que se presenten pruebas en su contra.

"En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó, no existe según entiendo una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas, en este caso", expuso.

"(Salmerón) es un historiador de primera, después de Katz, el gran historiador, Friedrich Katz, que estudió a Francisco Villa que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa, desde mi punto de vista el mejor historiador después de Katz, en el caso del estudio sobre lo que fue Francisco Villa, es Pedro Salmerón, su libro "La División del Norte" es un texto de primer orden. Él es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos".

"ME DA UN ASCO Y TRISTEZA PORQUE NO PASA NADA"

"Iba en primer semestre cuando me pasó lo de Pedro Salmerón, no dije nada porque tenía pena y miedo. Después vi que no era la única pero también que no pasaba nada. Hoy soy mayor y veo como a este señor lo nombran Embajador. Me da un asco y una tristeza porque no, ´no pasa nada´", escribió la usuaria LaMala.

Iba en primer semestre cuando me pasó lo de Pedro Salmerón, no dije nada porque tenía pena y miedo. Después vi que no era la única pero también que no pasaba nada.



Hoy soy mayor y veo como a este señor lo nombran Embajador. Me da un asco y una tristeza porque no, "no pasa nada" — La Mala ???? (@LaMalaC) January 17, 2022

"Mientes con todos los dientes: JAMÁS di clase en primer semestre, trolla anónimo. JAMÁS", respondió el historiador.

Posteriormente, la cuenta de Twitter de LaMala posteó:

"De verdad no quiero entrar aquí. No, no soy "trolla", no no me diste clases, como a muchas que acosaste, porque yo iba en la unam. No no me dejabas de escribir a diario por aquí y por mi facebook, insistentemente. No no tengo una denuncia porque era una escuincla que no sabía".

De verdad no quiero entrar aquí. No, no soy "trolla", no no me diste clases, como a muchas que acosaste, porque yo iba en la unam. No no me dejabas de escribir a diario por aquí y por mi facebook, insistentemente. No no tengo una denuncia porque era una escuincla que no sabía. https://t.co/4pjCFyURA4 — La Mala ???? (@LaMalaC) January 17, 2022

"¿Hacemos una quiniela para apostar cuánto tiempo tarda el flamante embajador de México en Panamá en provocar algún escándalo por borracho y/o acosador?", planteó el analista Carlos Bravo Regidor.

¿Hacemos una quiniela para apostar cuánto tiempo tarda el flamante embajador de México en Panamá en provocar algún escándalo por borracho y/o acosador? — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) January 17, 2022

Lorena Villavicencio calificó el nombramiento de Salmerón como una "vergüenza": "Es una vergüenza que la @SRE_mx otorgue salvoconducto para dejar impune a Pedro Salmerón quien está acusado de acoso sexual. Le darán una embajada a quien debería enfrentar las denuncias, si es que fuere inocente. Yo si creo en las mujeres denunciantes. No debe ser designado".





"Les cuento que en el 2017 nos juntamos 8 compañeras del partido para ponerle una queja a Pedro Salmerón por acosador. Resulta que en todos los estados que visitó durante campaña acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro", escribió Estefanía Veloz.

Les cuento que en el 2017 nos juntamos 8 compañeras del partido para ponerle una queja a Pedro Salmeron por acosador. Resulta que en todos los estados que visitó durante campaña acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro. — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) September 11, 2020

Y continuó:

"Pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiones. Tristemente tiene años haciéndolo y hasta profesor es. Muchas personas hemos sido objeto de sus insultos en redes sociales. Ojalá pongan un alto antes de que llegue a más jóvenes".

La organización estudiantil Cuarta Ola, del ITAM,

expresó su indignación por las múltiples denuncias en contra de Salmerón que han sido ignoradas al recordar que el historiador aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por las que se inició una investigación en su contra y que las ha tachado de falsas.

La organización estacó que Salmerón cuenta con denuncias de acoso en la cuenta @MeTooAcademicosMx, en la UNAM y otras ocho mujeres morenistas lo han denunciado.

"Es una situación repetitiva y sistemática. Su asignación como embajador es de suma preocupación debido a que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres. Con su nombramiento se pone en riesgo de sufrir violencia de género a cientos de mujeres. Esta decisión es una falta de respeto para las víctimas y refuerza el sistema de impunidad en el que vivimos donde no existe ningún tipo de consecuencia para violentadores. Esperamos que su asignación sea reconsiderada y se haga justicia para las víctimas", escribió la cuenta.

ACUSACIONES EN 2019

En febrero de 2020, en pleno auge del movimiento feminista #MeToo, se revivieron acusaciones de presunto acoso sexual del historiador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que datan de 2019.

Dice el @ITAM_mx que lamenta que Salmerón se marche.



Lamentamos más nosotras que dejen que los acosadores caminen campantes por sus campus y que cuando parece que se van a tomar acciones los dejen irse tranquilos.



Su omisión genera desconfianza.



Su protocolo no sirve. pic.twitter.com/Qhh9Y44pYx — #MeTooITAM (@denunciaitam) April 1, 2019

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público. En el caso de los nombramientos a embajadas, la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción.

DESTITUIDO POR EXALTAR A LIGA 23 DE SEPTIEMBRE

Pedro Salmerón fue nombrado al inicio de esta administración como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); sin embargo, fue destituido tras calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre como "valientes jóvenes".

Pedro Salmerón renunció como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) luego de la publicación en la que llamó "comando de jóvenes valientes" a los que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada. Declaración por la que Salmerón fue duramente criticado. "Cuando recibí la encomienda de dirigir el INEHRM, el Presidente me pidió que estimulara desde ahí el pensamiento libre así como debate también libre y plural. Y eso hemos hecho", escribió en Twitter.

"Pero si el pensamiento libre y la búsqueda de la comprensión histórica sirven a la derecha como pretexto para atacar al régimen, si mi presencia, mi estilo y talante (evidentes en este texto) pueden ser contradictorios con la reconciliación de la República, pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo".

En 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que "por acuerdo con la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, designó a Pedro Agustín Salmerón Sanginés como nuevo director del Museo Regional de Guadalajara (MRG), cargo que ocupa a partir del 16 de junio".

Ahora, fue propuesto por el presidente como embajador de México en Panamá; sin embargo, se volvió tendencia por las múltiples críticas que ha recibido.