Feminicidio de Debanhi indigna a mujeres; protestan en CDMX y estados

Miles de feministas protestaron este domingo en diversas marchas en la capital para exigir justicia por el presunto feminicidio de Debanhi Escobar, joven de 18 años hallada muerta en el norte del país, en medio de una ola de asesinatos y desapariciones de mujeres.

TAMBIÉN LEE: MUERTE DE DEBANHI SERÁ INVESTIGADA COMO FEMINICIDIO; ABREN CARPETA

Algunos contingentes marcharon del Bosque de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia, el principal monumento del Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la capital, donde colocaron fichas de mujeres que aún continúan desaparecidas.

Otras centenas protestaron desde el Monumento de la Revolución mientras que decenas más lo hicieron desde la "Antimonumenta" contra la violencia de género en el Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central.

Además de colectivos feministas, a la marcha se sumaron ciudadanas como Alba González, quien se dedica a la docencia, para cuestionar el actuar de las autoridades del país.

Estoy aquí porque creo en el derecho que tenemos a vivir tranquilas, a vivir en paz, la seguridad no debería ser algo por lo que luchamos, la seguridad y la tranquilidad es un derecho que tenemos y en México lo hemos perdido", comentó González

La indignación ha arreciado desde el jueves pasado, cuando las autoridades hallaron el cuerpo de Debanhi en la cisterna de un motel de Nuevo León, cerca de donde la joven desapareció el 9 de abril tras bajar de un taxi, cuyo conductor presuntamente la acosó.

El caso causó indignación nacional e internacional por la imagen de Debanhi abandonada en la carretera que se viralizó y las presuntas fallas de la Fiscalía de Nuevo León, que primero indagó el caso como accidente y este domingo rectificó para investigarlo como feminicidio.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", exclamaron este domingo las manifestantes en Ciudad de México.

Aunque el crimen ocurrió en la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, las mujeres de la capital se solidarizaron con Debanhi y compartieron historias locales, por lo que llevaron su protesta a la Jefatura General de la Policía de Investigación de la capital.

"Debanhi, hermana, aquí está tu manada", "nos faltan 24 mil" y "alerta nacional", eran otras de las consignas.

Estas pérdidas han sido muy lamentables y deben parar porque perder a una hija es un dolor indestructible. No hay palabras para describirlo y nadie debería sufrir una pérdida así", añadió González

El caso se ha visto como una muestra de la doble crisis de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99,000 personas no localizadas desde 1964, según cifras del Gobierno.

En lo que va de año, tan solo en Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.

EN LOS ESTADOS

Luego del caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Nuevo León, la Red Feminista de León convocó este domingo a las mujeres de distintos colectivos para manifestarse en contra de las desapariciones, actos de violencia y feminicidios del país.

#NiUnaMenos | En la marcha que unió tanto hombres como mujeres, integrantes de colectivos feministas realizaron un performance para concientizar sobre la violencia de género. #pr

: Ivonne Ortiz pic.twitter.com/BY0g14GEqu — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) April 24, 2022

Del mismo modo, a través de las redes sociales se convocó también a familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda quienes se reunieron con ellas para abrirse camino entre las calles de León.

La verdad nos sentimos muy bien, yo digo que es algo muy inspirativo para todas las mujeres que deben de hacerlo, que es algo muy padre, se siente una vibra muy bonita con todas las mujeres y pues es muy padre la verdad", dijo Carmen Bermúdez

La manifestación fue convocada en el Arco de la Calzada a partir de las 4 de la tarde, y vestidas de ropa negra y con pancartas y velas en mano partieron por la calle Madero expresando inconformidad por la falta de apoyo de parte de las autoridades al no encontrar a sus seres queridos.

#Video | Con huevos, pintura y pistolas con agua, colectivas retiran vallas que protegían a los elementos de la policía estatal que custodian Palacio de Gobierno en #Toluca #NiUnaMenos https://t.co/2iCJPzOcXZ



@FerDosPuntos pic.twitter.com/CAobvP0XWn — La Silla Rota (@lasillarota) April 24, 2022

En Veracruz, en punto de las 17:00 horas, inició la marcha para exigir justicia por el feminicidio de Juana, perpetrado el miércoles 20 en la ciudad de Xalapa.

Al grito de "Ni una más, ni un asesinada más" y "Juana no murió, su vecino la mató" amigas de la joven de 21 años y grupos feministas salieron a las principales calles de la capital exigiendo justicia por Juana Ovando.

Durante la marcha, las voceras del contingente feminista hicieron un discurso en memoria de Juana enfrente del Monumento a la Madre, donde guardaron un minuto de silencio por el asesinato y visibilizaron a las madres de jóvenes, quienes en hechos recientes también han perdido a sus hijas.

La marcha fue convocada por la página de Instagram "Tendedero Xalapa" para este domingo 24 de abril, partiendo del Teatro del Estado, ubicado sobre la calle Ignacio de la Llave.

La manifestación terminará en la Plaza Regina, frente a Palacio de Gobierno, donde colocarán veladoras y fichas de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

En Pachuca, en silencio, integrantes del movimiento Marea Verde Hidalgo colocan en la fachada del Palacio de Gobierno de Hidalgo fichas de búsqueda de decenas de mujeres en Hidalgo y en México que han desaparecido.

Esto se da a unos días de la de que se encontró el cuerpo sin vida de Debanhi Escobedo, una joven de 18 años de edad, quien desapareció en Escobedo, Nuevo León

En Mérida, Yucatán, decenas de mujeres protestaron por el feminicidio de Debanhi y de las cientos de mujeres en Yucatán y México que mueren víctimas de la violencia machista. De la misma forma se manifestaron por las desapariciones de las niñas, adolescentes y mujeres que ocurren en la entidad, y que no ocupan una agenda prioritaria para las autoridades.





















rst