"Feliz y triste porque vacunaron a mi mamá, pero mi papá ya murió"

"Me siento contenta porque vacunaron contra covid a mi mamá, pero a la vez muy triste por mi papá, porque él ya no la alcanzó", expresó Mariana Estrada con un nudo en la garganta, al recordar a su padre Bonifacio quien murió el 17 de octubre del año pasado por coronavirus.

Su mamá Hilda fue vacunada este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Esperó una hora para entrar, pero al salir ya estaba un poco más tranquila por tener un poco más de protección contra el virus Sars-CoV2.

Mariana siente emociones encontradas, porque ver a su madre recibiendo la primera dosis de Sinovac le hace recordar la muerte de su padre.

"Estoy contenta por ella, porque por lo menos sé que cuando le pongan la segunda dosis va a ser muy poco probable que sufra la enfermedad grave que sufrió mi papá. Esperemos que nunca se llegue a contagiar, pero si fuera el caso, no sería tan grave", dijo.

La Silla Rota publicó el 28 de octubre del año pasado la historia de Bonifacio Estrada, padre de Mariana, quien peregrinó por varios hospitales para ser atendido porque todos estaban llenos, fue recibido en el Centro Médico La Raza, en donde luchó durante 11 días contra la covid-19, pero lamentablemente murió.

El duelo ha sido difícil para su familia, ya que como le ha sucedido a más de 188 mil mexicanos, no pudieron estar con él al momento de su partida ni despedirlo, sólo vieron su cuerpo al entrar al crematorio.

A HILDA NO LE LLAMARON DE SALUD PARA QUE SE FUERA A VACUNAR

Mariana detalló que no fue fácil lograr que su mamá recibiera la vacuna, primero porque no les llamaron ni les enviaron alguna notificación de la Secretaría de Salud, a pesar de que ya la habían registrado en la plataforma de internet.

"Ayer mi hermana la llevó a un módulo y fue rápido, se tardó más o menos como una hora en pasar y el tiempo que la tuvieron ahí para ver si había alguna reacción alérgica, pero afortunadamente no, lo chistoso que le pasó a ella es que no le creían que tiene más de 60 años", relató.

Al salir le dieron el comprobante de la vacunación, en el que le indican que le aplicaron la primera dosis de CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, pero no le dijeron cuándo tiene que acudir para recibir la segunda dosis, sólo quedaron de llamarle.

Hilda es una de un millón 295 mil 940 adultos mayores de 60 años que han recibido la primera dosis de una vacuna contra covid-19 en el país, menos del 10% de los 14 millones de personas que están en ese rango de edad.

Mi mamá se esperó, con el riesgo de no alcanzar vacuna

Hilda vive en la colonia San José Xalostoc, en Ecatepec, y además de la pérdida de su esposo Bonifacio, ha visto cómo se infectaron de covid-19 la mitad de los vecinos que viven en su calle, entre ellos también sus hijos.

"Ella no quería exponerse a las largas filas y trató de ir hasta el final, con el riesgo también de no alcanzar la vacuna por el tiempo que se tardó en ir", narró Mariana, quien añadió que su madre está pasando por una etapa de angustia en la que no soporta estar cerca de las personas y menos si hay alta concentración de gente.

Detalló que esperó hasta ayer para ir a vacunarse porque no la habían llamado de Salud, ni a otros de sus vecinos mayores de 60 años, pero también porque vio que fue "muy caótico" el inicio de este proceso en el municipio, con largas filas y a algunos centros no llegaban las dosis.

Hilda, de 62 años, también es la primera de sus familia que es vacunada contra covid-19, ya que sus hermanos viven en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, en donde todavía no arranca el proceso.

Cuando se le preguntó su opinión sobre la vacunación contra coronavirus en México, Mariana respondió: "Ha sido muy desastrosa, siento que no hay un orden, hay personas que son muy humildes que no han hecho el registro y les han negado la vacuna. No parece que haya un control, sino que es al ahí se va, entonces sí es preocupante".