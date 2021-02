Felipe Calderón da clases de ortografía a Gerardo Fernández Noroña

En una serie de mensajes vía Twitter, el ex presidente de México Felipe Calderón y el diputado Gerardo Fernández Noroña se vieron envueltos en una discusión sobre reglas ortográficas.

El día de ayer, el diputado de izquierda lanzó un mensaje en el que “corrige” al usuario Vampipe, quien escribió “haz volar”, a lo que Fernández Noroña reaccionó asegurando que se escribe “has volar”.

Has volar. Por lo menos deberías aprender a escribir. https://t.co/jKdw6aBLPi — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 30 de diciembre de 2018

El tweet no pasó desapercibido por el periodista Pascal Beltrán del Río, quien criticó al diputado, haciendo alusión a su falta de preparación.

?????????? Ay, Gerardito, cuánta preparación te hace falta para estar a la altura de que presumes ser ?????????? https://t.co/EEY8FJpOx5 — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) 31 de diciembre de 2018

Sin embargo, no terminó ahí la discusión, el ex presidente de México Felipe Calderón retomó el mensaje del periodista para explicar a Gerardo Fernández Noroña la diferencia entre “has” y “haz”.

¡Increíble! Y considera que su ortografía es la correcta. “Haz” imperativo de hacer, es la correcta en “haz volar...” Has, 2a persona de presente indicativo de haber, verbo auxiliar, es incorrecto. https://t.co/qjbo3QmpGZ — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 31 de diciembre de 2018

Ante estos mensajes, Fernández Noroña se defendió diciendo que hace 8 años ya había corregido su error.

