Federación y estados pactan tregua tras diferencias por semáforo

Tras el choque con gobernadores la semana pasada, quienes nueve de ellos pidieron el cese del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por su estrategia en el manejo de la pandemia de covid-19, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo un llamado a los mandatarios estatales para limar asperezas.

El encuentro privado se dio en medio de las diferencias entre Gobernadores y la Secretaría de Salud por los lineamientos para el semáforo de riesgo epidemiológico.

Olga Sánchez Cordero puso "curitas" a la relación que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hirió el jueves pasado tras proponer sanciones penales y administrativas a los mandatarios estatales que no respetaran el semáforo epidemiológico federal. Razón por la cual nueve mandatarios estatales pidieron este fin de semana su renuncia.

Por eso, la dependencia difundió una fotografía de la exministra con mirada sonriente y flanqueada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Hidalgo, Omar Fayad; Querétaro, Francisco Domínguez; San Luis Potosí, Yucatán, Mauricio Vila; y el presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras.

Entre los acuerdos, se coincidió en trabajar coordinadamente en las medidas de seguridad sanitaria, conviniendo que el indicador del semáforo para la federación y los estados se orientará fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo y tomar de manera conjunta mejores acciones en todas las áreas involucradas. Durante la sesión celebrada en la sede de Bucareli de la Secretaría de Gobernación, por más de tres horas, se acordó también que en esta nueva realidad la gobernabilidad es una prioridad que requiere buscar las vías para mejorar el diálogo sobre las bases de respeto y trabajo conjunto, que incluya los factores económicos, laborales, educativos y sociales de cada estado y la federación.

"Otro de los puntos de acuerdo fue que la Secretaría de Salud enviará a los gobernadores y la jefa de gobierno presentes la información para validarla y que se comparta en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para comentarse en próxima reunión", indicó la Segob en un comunicado.

Este día encabecé, junto con compañeros del gabinete federal, una reunión con un grupo de trabajo de gobernadores y la Jefa de Gobierno, con quienes coincidimos en que la Federación y los estados continuaremos trabajando de manera coordinada mediante la vía del diálogo. pic.twitter.com/ZBgdkEdsgX — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 3, 2020

Sin embargo, esta tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al subsecretario Hugo López-Gatell de tener intereses políticos en el semáforo por entidades para enfrentar la epidemia de covid-19 en el país, y advirtió que su entidad no lo seguirá de manera fiel.

En un video que compartió en redes sociales, Alfaro mostró gráficas de datos que supuestamente son los mismos que posee la Secretaría de Salud y que muestras a Jalisco en un nivel por debajo de varios estados en ocupación de camas y casos activos.

Esta es la verdad sobre el semáforo del Subsecretario @HLGatell. Sin estrés ni agobio, como dice él, aquí les explico, con los datos oficiales del propio Gobierno federal, por qué el subsecretario sigue engañando a todos los mexicanos. pic.twitter.com/PDJfEy6KkJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 3, 2020

El viernes pasado, la Alianza Federalista de Gobernadores exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la renuncia del subsecretario de Salud y vocero sobre la estrategia para la contención de la pandemia de coronavirus, Hugo López-Gatell.

"Hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas", dijo en una carta.

"Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar... La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York", criticaron.

Este llamado al presidente lo hicieron 10 gobernadores: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

El motivo fue la reunión virtual del jueves, donde López-Gatell advirtió a los gobernantes que podrían incurrir en responsabilidades administrativas o penales si no toman las medidas necesarias para el cuidado de la salud durante la pandemia de Covid-19.

Esto provocó el rechazo enérgico de varios gobernadores que al día siguiente exigieron la renuncia de López-Gatell.

Posteriormente, el subsecretario de Salud minimizó la carta al decir que el mandatario de Chihuahua, Javier Corral ya se había desmarcado del documento y que las críticas se debían al estrés por las medidas necesarias implementadas.