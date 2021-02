FBI y FGR tienen listo dictamen sobre caso LeBarón: AMLO

El presidente López Obrador señaló que se han logrado avances en las investigaciones del caso LeBarón, en tanto, el FBI y la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuentan con un dictamen sobre el caso, pues hay un trabajo coordinado entre México y Estados Unidos, dada la doble nacionalidad de las víctimas.

“El avance que se ha tenido en la investigación y detención de quienes participaron, por ejemplo, en el asesinato de niños y señoras de ese lamentable hecho que fue la pérdida de vidas de la familia Langford y LeBarón ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia de la Semar y de la Sedena”, agregó.

Se prevé que López Obrador se reúna con las familias afectadas en Bavispe, Sonora, durante una gira que hará en el lugar este domingo.

CASO GARCÍA LUNA

El presidente López Obrador aseguró que está convencido que la investigación al ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, “es una cuestión de tiempo, no va a llevar mucho, ya se va a saber todo”.

“Que nos apresuremos, yo creo que se va a conocer toda la verdad, nada de que se está administrando la información”, lanzó.

INSEGURIDAD EN CHIHUAHUA

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reveló que con mil 286 homicidios, Ciudad Juárez es la más violenta de la entidad.

En conferencia mañanera desde el estado de Chihuahua, explicó que a nivel estatal, han ocurrido dos mil 150 homicidios dolosos, de los cuales mil 903 estarían vinculados con el crimen organizado.

El secretario de la Defensa expuso que el despliegue de fuerzas federales y estatales es de casi 14 mil hombres y que se han registrado 98 agresiones a autoridades federales en este estado.

Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Madera son los cinco municipios con más incidencia delictiva en la entidad, de acuerdo con el funcionario federal.

Al respecto, López Obrador manifestó que mantiene la unidad con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con el objetivo de paz y la tranquilidad en la entidad.

“Estamos unidos porque se debe garantizar la paz y la tranquilidad, es una prioridad, es un objetivo superior el que podamos serenar al país y a todos los estados”, lanzó.

El presidente remarcó que han logrado bajar la mayoría de los delitos en el estado, aunque reconoció que les ha costado hacer frente al delito de homicidio.





INSTALARÁN CENTRO DE INTELIGENCIA





El presidente López Obrador destacó que implementarán el Centro Regional Norte en Ciudad Juárez para fortalecer el trabajo de inteligencia de las dependencias federales y estatales.

“Entre más inteligencia tengamos, menos fuerza necesitamos”, lanzó.

Para este centro se adecuarán las instalaciones de la Policía Federal, apuntó.

“Esa es la concepción, incrementar en gran medida la inteligencia para la paz. Estamos en un proceso de integración, esperamos que en los próximos meses podamos ponerlo a funcionar al cien por ciento”, señaló.

CUOTAS DEL INSABI

El presidente López Obrador dijo que no se pueden cobrar cuotas a los mexicanos para recibir servicios en hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues ya lo establece la Constitución.

El mandatario mexicano señaló que la falta de servicios médicos se da por corrupción y no por falta de presupuesto.

“Ahora la nueva ley lo señala, no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, pero es un proceso porque hay quienes no ven bien esto. El problema no es por falta de servicios médicos, es por corrupción porque se robaba las medicinas”, recalcó.





