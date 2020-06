"Favor de llamar mañana", abastecedoras de oxígeno rebasadas por covid

Agotado. En este momento comprar un tanque de oxígeno para un paciente covid que cursa su enfermedad en casa, es imposible. Y en el supuesto de que el paciente cuente con su propio tanque y solo necesite recargarlo, debe hacer una cita o esperar un promedio de al menos 24 horas para que alguna empresa le brinde el servicio.

Es por eso que la empresa líder de oxígeno medicinal Infra atiende llamadas telefónicas con una singular grabación. "Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, le informamos que nuestro servicio de entrega y atención pueden tardar más de lo habitual, agradecemos su paciencia y comprensión".

Tras seguir el protocolo habitual de marcar la extensión correspondiente para solicitar el servicio en calidad de paciente nuevo, se llega entonces a una segunda grabación amable, pero menos alentadora. "Debido a la contingencia por covid-19 y a la alta demanda, le informamos que el día de hoy no podemos tomar su pedido. Favor de comunicarse con nosotros el día de mañana, gracias por su comprensión".

La Silla Rota llamó a otras empresas proveedoras de tanques de oxígeno y recarga de este gas, y en general la respuesta fue la misma. La realidad es que este no es un problema burocrático, sino que el sector se encuentra rebasado ante la demanda de pacientes covid, tanto de aquellos que permanecieron en casa como los hospitalizados y que, en ambos casos, se requiere oxígeno.

Esta una de las razones que costó la vida a un paciente covid a quien llamaremos Guillermo, toda vez que su familia pidió a La Silla Rota, resguardar su identidad. La historia la cuenta su amiga Amelia. "Vivimos en Iztapalapa, tengo un tanque de oxígeno pequeño, de dos litros y sé que entre familiares y conocidos se están pidiendo prestados los tanques porque no encuentras en ningún lado. En marzo todavía Infra nos recargó este pequeño y hasta nos cambiaron el tanque porque ya estaba caducado".

"Es por demás contar como está la situación en Iztapalapa, al menos en una de las calles por donde vivo ha habido como diez difuntos. Y así se va corriendo la voz. El domingo me llamó la hermana de Guillermo y me preguntó si no sabía un lugar donde pudiera comprar un tanque o alguien que se le prestara; le sugerí ir a Infra, pero le dijeron que el servicio era mediante cita y que podían tardar hasta tres días porque no se dan abasto y están totalmente saturados. Y que tampoco tenían tanques para vender; si acaso el tanque que lleves, pero te lo llenan, pero con esas limitantes de tiempo".

Quedamos en vernos a la mañana siguiente para prestarle mi pequeño tanque, pero me avisó que ya no era necesario porque habían llamado una ambulancia para trasladar a Guillermo al hospital. El problema es que él murió en la ambulancia, ya no alcanzó a llegar al hospital. Fue muy triste

La misma respuesta

La empresa "Oxígeno 24 horas" respondió lo mismo. "Todos nuestros equipos están agotados sean para venta o renta de tanques; únicamente contamos con el sistema de recarga, si usted pudiera conseguir el tanque por otro lado, le puedo recargar el mismo día, pero no a domicilio. Tiene que venir a mi sucursal. Pero debe solicitar esta recarga 24 horas antes; hoy sería imposible", explicó el asistente telefónico.

"Estamos rebasados de trabajo, más del cien por ciento. Usted debe saber que el tanque que requiere para un paciente covid es de 9.5 porque es fijo, la recarga de ese tanque le dura de dos a tres días y tiene un costo de mil pesos. Será un dineral de recargas, casi dos o tres recargas por semana. Le convendría el concentrador de oxígeno que toma el aire ambiente, separa los gases, los sanitiza y los envía ya purificados. Cuesta 29 mil 800 pesos y se le puede hacer el cargo a seis meses sin intereses con tarjeta de crédito", informó. Es difícil que una familia con paciente covid pueda sufragar este costo en una sola exhibición; y el precio promedio de un tanque de 9.5 litros oscila en los cinco mil pesos.

En "Central de oxígeno medicinal", la contestación fue similar. "¿Qué cree? Están agotados los tanques, a nosotros se nos terminaron a mediados de la semana pasada. Tendríamos tanques probablemente hasta la próxima semana, nos llegan de diferentes marcas, nacionales e importados".

En la empresa Gassequi SA de CV ubicada en Ecatepec, Estado de México, ni siquiera hubo respuesta. Sus líneas telefónicas responden en automático con dos grabadoras "buzón de voz lleno" y "este número no está disponible". Mientras que los mensajes vía Whatsapp ni siquiera son recibidos.

En un último intento con una cuarta empresa, la información recibida fue también desalentadora. "No tenemos equipos de oxígeno para renta ni venta; están agotados en todos lados. Si usted consigue el tanque se lo llenamos, pero no hay en ningún lado ¡Ojalá tenga suerte!".

(María José Pardo)