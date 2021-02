Fase 2, si fallecido por covid-19 se contagió en concierto: expertos

Estamos ya en la etapa de dispersión comunitaria de coronavirus si se confirma que la persona que murió por esta causa se contagió en un concierto en el Palacio de los Deportes, sin que haya viajado al extranjero o tenido contacto con alguien que lo haya hecho.

Por lo tanto, la política pública de salud debe ser más vigorosa y mejor orientada, aseguraron el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del Covid-19, y la doctora María Isabel Zalazar Sánchez, viróloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.

Por la noche del miércoles, la Secretaría de Salud emitió un mensaje vía Twitter en el que confirmó lo que se sabía extraoficialmente horas antes: un hombre había muerto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con motivo del coronavirus. Su esposa dio entrevistas a medios de comunicación y dijo que el diagnóstico fue tardío y a ninguno de los miembros de su familia se les estaba aplicando algún tipo de control.

El experto de la UNAM se pronunció por una suspensión de labores más generalizada y una aplicación estratégica de las pruebas de diagnóstico.

“Yo fui de los que creían que todavía podíamos aguantar algunos días más pero el caso de la persona que falleció el miércoles 18 de marzo, que tenía 41 años, hace que debamos ser mucho más cuidadosos”.

Además, agregó, si el contagio fue en un acto público masivo como un concierto, es que ya estamos en transmisión comunitaria.

En su opinión, si tenemos casos así de graves como para provocar la muerte, es que no se tuvo control de la dispersión. “Eso nos pone en situación de duda y hasta de angustia”.

Ante ello, el doctor López Cervantes señaló que deben ser más claras las reglas de acción y la falta de personal no puede ser una razón para no atender a los pacientes.

Incluso le pareció arrogante que en la conferencia matutina de todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, haya dicho que no se requieren recursos adicionales para combatir el mal.

El vocero de la Comisión Universitaria para el Covid 19 apuntó que se deben realizar muchas más pruebas de manera estratégica y creativa, sobre todo en los lugares que pueden ser foco de infección como el aeropuerto, las fronteras y en las comunidades en donde se ha detectado la enfermedad. “En los aeropuertos ni siquiera se toma el nombre de las personas o los datos de contacto para hacer seguimiento. Hacer pruebas estratégicas y bien intencionadas no nos va a salir muy caro”.

El 16 de marzo pasado, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tendros Adhanom Ghebreyesu, lanzó una llamada de atención a México porque dijo que no ha visto que se realice un incremento urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al coronavirus

La doctora Salazar Sánchez a su vez subrayó que hace falta ver hacia la población abierta y confirmar si el mal está allá afuera. Ella coincide con el doctor López Cervantes en que si la persona que murió no tuvo contacto con personas procedentes del extranjero y él mismo no viajó, “sí tendremos que pensar que ya está aquí el escenario comunitario”.

La doctora considera que si no hay vacunas ni fármacos para combatir el coronavirus lo más importante es la protección, “es no exponernos, no estar cerca” por lo que está de acuerdo en que se reduzcan las actividades. Ella considera pertinente que se apliquen las pruebas de diagnóstico de una manera más intensiva. Y que toda la población ponga de su parte porque el gobierno no puede con todo.

En su opinión la Unidad de Inteligencia Sanitaria no parece estar funcionando y se manifestó en contra de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) centralice la validación de todas las muestras que se toman incluso en el nivel privado. Propone que el INDRE certifique a las instituciones privadas para que puedan realizar las pruebas sin que el INDRE las valide todas.

Supercatastrofista e inaceptable pronóstico de 250 mil contagios

Cuando se pregunta a los especialistas su opinión sobre los pronósticos que hicieron las autoridades del sector salud del impacto que tendrá el coronavirus en México (más de 250 mil contagios con más de 10 mil pacientes que requerirán cuidados intensivos), el doctor López Cervantes los calificó de sombríos pues China, con una población 10 veces mayor que la nuestra, tuvo poco más de 81 mil contagios. Es una situación “inaceptable”, subrayó.

En su opinión sí es un pronóstico que se puede evitar y se debe voltear a ver lo que han hecho otros países para tratar de entender cuáles son las mejores opciones.

Para la doctora Zalazar Sánchez, los 250 mil contagios es un escenario “supercatastrofista. Yo quiero pensar que esa cifra está muy ´volada´, es muy exagerada. Me asusté cuando escuché esa cifra”.