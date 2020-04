Fármaco podría ayudar a recuperarse de covid, incluso en casos graves

Una de las principales complicaciones del nuevo coronavirus (covid-19) es que no hay un tratamiento aprobado que ayude a los pacientes a recuperarse, lo que aumenta el riesgo de que algunos casos empeoren. No obstante, puede haber una pequeña luz de esperanza, pues médicos de un hospital en Chicago podrían haber encontrado un medicamento para recuperarse del covid-19, incluso en casos graves.

La enfermedad respiratoria causada por el covid-19 es altamente contagiosa y se estima que ya ha infectado a más de 2 millones de personas en todo el mundo. La situación empeora rápidamente debido a que, hasta hoy, no existe un tratamiento médico aprobado para curarlo.

En ese contexto, médicos de todo el mundo están en busca de alternativas y recientemente se dio a conocer en un informe publicado en New England Journal of Medicine, que un hospital de Chicago, Estados Unidos, podría haber encontrado un tratamiento, pues están usando en pacientes con covid-19 un medicamento llamado Remdesivir, un antiviral del fabricante Gilead Sciences INC que ya ha mostrado resultados positivos.

Su uso comenzó como parte de una prueba clínica con dosis diarias del antiviral y los médicos señalan que ya están viendo recuperaciones rápidas de fiebre y síntomas respiratorios en pacientes con covid-19, incluso en aquellos que desarrollaron la enfermedad de forma grave.

Gracias al uso de este medicamento, casi todos sus pacientes han sido dados de alta en menos de una semana, según el sitio web de noticias médicas STAT.

Para comenzar con las pruebas, la Universidad de Medicina de Chicago reclutó a 125 personas enfermas de covid-19 para dos ensayos clínicos de fase 3 y de ellos, 113 tenían un padecimiento grave.

A pesar de estos resultados, hay otras pruebas simultáneas con el medicamento en otras instituciones y aún no se aprueba su uso como un tratamiento, por lo que sólo está en fases experimentales.

Sin embargo, los investigadores dijeron que los resultados son muy prometedores, pues los pacientes se recuperaban en los primeros 6 días, aunque lo más sorprende fue que el antiviral ha tenido estos efectos positivos incluso en aquellos que llegaron con una enfermedad grave.

Al respecto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho referencias al uso del medicamento como uno que podría funcionar para combatir el covid-19, aunque no ha sido el único al que ha hecho referencia, también lo ha hecho sobre otros tratamientos, pero tampoco han sido aprobados.

(Foto: Pixabay)

De comprobarse que el tratamiento con Remdesivir es efectivo y seguro para los pacientes, la Food and Drug Administration (FDA) podría aprobarlo oficialmente y se convertiría en el primer tratamiento para covid-19 en tener la aceptación de la comunidad científica.

Tras darse a conocer los efectos positivos del Remdesivir en pacientes con covid-19, se reportó un incremento de hasta 10% en las acciones en la bolsa de Nueva York de Gilead Sciences, compañía responsable del medicamento.

Sin embargo, Gilead dijo que aún no terminaban de analizar la totalidad de los datos de su estudio, por lo que esperan entregarlos hasta fin del mes de abril y se entregarán más datos de otros estudios clínicos en mayo.

Hay que tomarlo con cautela, piden los especialistas

Aunque los resultados de las pruebas con este medicamento son esperanzadores, los especialistas piden no apresurarse a sacar conclusiones.

"Si bien el artículo pinta un panorama lindo, creemos que la exuberancia posterior muestra una falta de análisis crítico", dijo Brian Skorney, analista de la firma Baird.

Skorney también agregó que es posible que existan decepciones cuando se den a conocer los resultados totales del estudio, ya que no se ofrecen grupos de control y solo se compara cinco días del tratamiento con Remdesivir frente a 10 días.

Otro punto que se debe tomar en cuenta es que el Remdesivir ya es un viejo conocido de la comunidad científica, pues ya fue probado contra el ébola, aunque en ese caso, resultó ineficaz.

De acuerdo con el El País, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes que tomaron el medicamento experimentó efectos secundarios graves, como el síndrome de disfunción de múltiples órganos, el shock séptico, la lesión renal aguda y la baja presión sanguínea.

Se estima que un 23% mostró signos de daño hepático en las pruebas de laboratorio y cuatro pacientes incluso tuvieron que dejar de tomarlo.

No obstante, frente al crecimiento acelerado de la pandemia, los especialistas ven una esperanza en este medicamento y la empresa Giliead Sciences dijo a principios de abril que espera tener 500,000 tratamientos para octubre y más de un millón para finales de año. Su tiempo de producción también se ha acortado a la mitad: de 12 a seis meses.

De aprobarse su uso, se trataría de un proceso mucho más rápido que la creación de una nueva medicina o una vacuna, que también ya se trabaja pero se estima que podría estar lista en varios meses más.

(María José Pardo)