Familias evacuadas de Ucrania regresan este domingo a México: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este domingo arribará el avión que repatria a las familias mexicanas evacuadas de Ucrania.

"Una vez que han llegado a Rumania familias evacuadas desde Ucrania, despega mañana a las 10 am el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlas de vuelta a casa", escribió el titular de la SRE en su cuenta de Twitter.

Una vez que han llegado a Rumania familias evacuadas desde Ucrania, despega mañana a las 10 am el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlas de vuelta a casa. El avión irá vía Canadá e Irlanda. Es el primer vuelo, de ser necesario habrá otros en próximos días. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

El funcionario detalló que el avión irá vía Canadá e Irlanda

"Es el primer vuelo, de ser necesario habrá otros en próximos días", agregó.

TOQUE DE QUEDA TRAS BOMBARDEOS DIFICULTA TRASLADO DE MEXICANOS A RUMANIA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la activación del protocolo para la protección de familias mexicanas en la ciudad de Kiev, Ucrania, tras el inicio de operaciones militares de Rusia.

La embajada de México en Ucrania continúa trabajando en las diligencias para trasladar a mexicanos a Rumania. Sin embargo, la embajadora Olga García Guiller reporta que la dificultad para hacerlo se ha elevado debido al toque de queda en Kiev por las detonaciones.

"Estamos en comunicación con 90 personas aproximadamente para moverlas a Rumania en cuanto sea posible", dijo el canciller Marcelo Ebrard.

El toque de queda fue decretado hasta el lunes 28 de febrero, a las 8 de la mañana.

Olga García Guillén me reporta que sigue trabajando desde la residencia de México. Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aprox para moverlas a Rumania en cuanto sea posible. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

La tarde-noche del viernes (hora de México), el canciller Marcelo Ebrard informó que llegaron las primeras familias desde Ucrania, quienes fueron recibidas por el embajador Ordorica.

Llegan las primeras familias desde Ucrania, aquí el Embajador Ordorica las recibe. Una cadena solidaria desde Kiev - con la Embajadora Olga García Guillén que opera desde el sótano de la Residencia de México- hasta Rumania a cargo de Guillermo. Gracias compañer@s!! pic.twitter.com/qYMM7jydX8 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fuerza Aérea Mexicana enviar un avión a Rumania para transportar a las familias que se están evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas al país.

#AHORA El presidente @lopezobrador_ ha dispuesto que se realice vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas a nuestro país, informa @m_ebrard https://t.co/KsADLzroNN pic.twitter.com/ilYTJDJ4KP — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2022

Horas antes del anuncio, a través de su cuenta de Twitter, Guillermo Padilla un mexicano que se encuentra en Ucrania, pidió salir del país y aseguró que no hay protección de la Embajada de México, contrario a lo que sucede con otras embajadas que siguen evacuando a sus ciudadanos, " la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro a 38km de Kiev", escribió el joven mexicano.

Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. Otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro a 38km de Kiev. @CarlosLoret @CNNEE @AristeguiOnline @m_ebrard — Guillermo Padilla (@GuillermoPady) February 25, 2022

Tras el mensaje y la instrucción de Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina del secretariado de Relaciones Exteriores, Daniel Millán conversó por teléfono con Guillermo y aseguró que está pendiente de él y todos los mexicanos en Ucrania.

"Ante las restricciones de movilidad por las hostilidades, buscamos soluciones para evacuar a nuestros connacionales".

Ayer, durante una videoconferencia entre el canciller Marcelo Ebrard, la embajadora de México en Ucrania, Olga García y el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Juan Ramón de la Fuente hablaron sobre la situación que prevalecía en Ucrania.

La embajadora informaba que se tienen registradas 225 personas, de las cuales la mayoría está en Kiev y hasta el momento no se ha reportado un ciudadano nacional herido ante la cancillería.

Imagen de Kiev desde la embajada de México,a cargo de Olga García Guillén, lugar desde el que se coordina la protección a nuestros connacionales en estos momentos. pic.twitter.com/H5mKikbom4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022

García Guillén informó que tras las primeras explosiones realizadas por Rusia alrededor de 50 mexicanos informaron a la cancillería que tienen interés en ser evacuadas, principalmente ubicadas en Kiev .

La funcionaria comentó que hasta ahora se habían repartido en dos grupos, serán entregados al embajador de México en Rumanía, Guillermo Ordorica.

La embajadora reiteró que la embajada no dejará de funcionar, también continuará la protección a las familias mexicanas y la cancillería puso a disposición de los mexicanos en Ucrania el número 380- 95-28-11-171 de protección cónsul; así como el correo mexicokiev@sre.gob.mx

García Guillén explicó que desde el 16 febrero un grupo de mexicanos participó en una evacuación similar, y que se encuentran en situación de resguardo en una ciudad ucraniana cercana a Polonia, que les permitiría, en caso de ser necesario, abandonar el país con mayor celeridad.

MÉXICO CONDENA INVASIÓN

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, condenó la invasión de Rusia en Ucrania y llamó al cese al fuego inmediato en la región.

"México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite sufrimiento", dijo el canciller en un mensaje en Twitter.

México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión Rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades,se inicie diálogo,se proteja a la población.Aquí instrucciones al Dr.Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad de mañana. pic.twitter.com/NoGDWbwQpG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

El canciller reconoció la operación de Rusia como una "invasión", aunque reiteró la postura que ha manifestado el gobierno federal de no intervención y a favor del diálogo.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador había planteado que México no está a favor de ninguna guerra pues su principio de política exterior se rige por la resolución pacífica de los conflictos.

MEXICANOS SE REFUGIAN EN EL METRO

Tras el despliegue militar de Rusia en Ucrania y ante la incertidumbre por los bombardeos algunos mexicanos que no han logrado salir del país se han refugiado en las estaciones del Metro en Ucrania.

Tal es el caso de dos chihuahuenses, una de ellas Ivette Rossano y licenciada en Comercio Internacional, su esposo, su hijastro y su perrita se han refugiado en el Metro.

Mientras que Erick Lujám, otro chihuahuense comentó que necesita apoyo para tramitar documentación y llevar a su familia a México.

Luján afirmó que recibió el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como del doctor Alejandro Díaz, delegado de la Organización Mundial por La Paz en Chihuahua, para lograr obtener los documentos.









