Familiares de desaparecidos logran que gobierno pague apoyos económicos

"Voz y dignidad por los nuestros", la asociación de San Luis Potosí que alberga a familiares de más de 300 personas desaparecidas en esta entidad, Veracruz, Tamaulipas y CDMX, logró una suspensión provisional contra la eliminación del fideicomiso de protección a víctimas que aprobó el Congreso en noviembre. Y aunque saben que este es un pequeño logro, confían en conseguir en próximos días que la suspensión sea definitiva.

Con esta medida, por ahora, Carmen Almanza (integrante de la agrupación y quién promovió este amparo "contra actos del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades", según cita textual del documento del cual La Silla Rota tiene copia) se verá beneficiada para continuar recibiendo de la CEAV (Comisión de Atención a Víctimas) los apoyos económicos para la búsqueda de su familia; pese a que la eliminación del fideicomiso se hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre 2020.

María Guadalupe Mendiola vicepresidenta de la agrupación, explica en entrevista los detalles de este logro que apenas hicieron público. "Fue un amparo colectivo con 50 víctimas directas e indirectas, se interpuso en diciembre y el 23 se obtuvo la suspensión temporal de una de las compañeras. Esta semana hay audiencia para lograr la suspensión definitiva que es lo que nos interesa. El juez está ordenando a la CEAV que debe cumplir con los pagos y ayudas que se le estaba dando a la víctima. Es una orden judicial que tienen que cumplir aunque la CEAV nos informó a principios de diciembre que el recurso estaba suspendido porque lo administraría la Secretaría de Hacienda que porque el recurso no se eliminó, sino que se cambió el manejo".

El 17 de noviembre esta comisión informó mediante oficio a la unidad de secuestro de las SEIDO que tras la eliminación del fideicomiso "no es posible autorizar el pago de solicitudes de traslado de las víctimas para que se trasladan a otras entidades... Se están buscando los mecanismos con la SHCP para poder seguir cumpliendo los compromisos de pago" y sugirió que en tanto, en caso de que las víctimas requieran apoyos para traslado, se turnen las solicitudes a las comisiones estatales de atención a víctimas".

"PRESÉNTAME TUS FACTURAS PARA REEMBOLSARTE"

Mendiola relata que la CEAV les informó vía correo electrónico que "si bien se están buscando mecanismos más fáciles para el otorgamiento de recursos, el único con este actualmente se cuenta es el rembolso adjuntando, además de los documentos de siempre, los comprobantes fiscales correspondientes". Esto significa que, en este momento, las víctimas deben sufragar sus propios gastos para después solicitar a la comisión, factura en mano, el rembolsó correspondiente.

"En pocas palabras lo que nos dijo Hacienda fue vete a buscar facturas allá en los cerros dónde estás buscando a tu familia, ve a dar tu nombre al hotel donde llegues para que sepan que estás llegando a una audiencia y te pongan en peligro. Yo necesito a como dé lugar una factura de lo que nos estés pidiendo conforme marca la ley", precisa Mendiola y destaca que justamente de esos recursos que recibían, dependía en gran medida la búsqueda de sus familiares en lugares físicos así como la asistencia a audiencias en penales federales.

"A veces tenemos que ir a Ceferesos en nuestros estados o en otras entidades para continuar con la investigación y tener careos con los detenidos, buscando una sentencia y que ellos no queden en libertad. Para eso era el dinero. Hay casos de quienes perdieron su empleo y otros de quienes sus esposos están desaparecidos porque eran migrantes, se pagó el rescate pero nunca les devolvieron a su familiar. Este recurso servía también para poder comer y/o pagar renta".

La cantidad de dinero que recibían, dice, dependía de un tabulador de la CEAV para calcular gastos para una audiencia (por ejemplo) en el penal de Puente Grande: traslados, hospedaje y viáticos. Y pone como ejemplo que recibía un apoyo económico para asistir a una audiencia; y uno adicional para renta.

"Nosotros hemos continuado con nuestras búsquedas, realizamos ya cuatro sin apoyo económico de CEAV. Las hacemos igual que hasta el 2016 cuando no había esta ley: cooperándonos. Nos quedamos en la casa de algún compañero, nos cooperamos para comprar comida y en ocasiones nos apoya la comisión estatal de víctimas".

Mendiola dice que, en su caso, ella trabaja y tiene un pequeño negocio. "Pero ¿Y los compañeros que no pueden trabajar aún? ¿Ellos cómo le hacen?", cuestiona. "Cuando desaparecieron a mi hermano éramos socios los 5 hermanos; la delincuencia nos quitó nuestra empresa y la trabajo por 2 años, con eso pagaron a sus halcones. Nos pidieron rescate pero no nos regresaron a mi hermano; dos hermanos míos se quedaron en el camino con esta tristeza, les dio un infarto. Fue un golpe muy duro a nuestra economía, a nuestra vida. Mucha tristeza física y anímicamente. Pasar por esta experiencia nos acabó moralmente".

"La realidad es que yo quisiera que, en lugar de estar buscando apoyos del gobierno, ellos nos devolvieran a nuestra familia. A lo mejor yo sí puedo enfrentar en estos momentos la búsqueda y tramitar una factura que me pide Hacienda con archivo XML sea en un hotel o un restaurante; soy licenciada en administración. Pero créeme que tenemos familias que no saben ni siquiera leer ni escribir; indígenas que no dominan el español, mucho menos saben cómo pedir una factura. Por eso creemos que esta suspensión será un beneficio para todos, aunque no significa que ya ganamos. Pero confiamos en lograr la suspensión definitiva. Y ya con el criterio de un juez esto se puede ir en cascada para beneficiar a otros afectados por eliminación de los fideicomisos".

"Esta última búsqueda que realizamos, y con muy buenos resultados, hubo que buscar y pedir factura aunque no fuera del 100% ¡Imagínate en la sierra buscar tu comida y tu hospedaje con quién te facture! Pero esto nos corresponde por ley. A la fecha Hacienda no les ha depositado ningún dinero. "Tenemos que comprobar gastos de una búsqueda que incluyó gastos de hotel, alimentación, gasolina, casetas: tenemos que poner este dinero y con base en la comprobación Hacienda nos devuelve".