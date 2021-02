Familia LeBarón se solidariza con familiares de niños con cáncer

Adrián Lebarón acompañó “a las nuevas víctimas del sistema”, para respaldar a padres de familia de niños con cáncer del Hospital Infantil de México, quienes se manifestaron en el Senado de la República para denunciar desabasto de medicamentos oncológicos en Oaxaca, Guerrero y Baja California.

Padres de familia de niños con cáncer indicaron que los fármacos aún no llegan al Hospital Infantil de México Federico Gómez, y que el desabasto se extendió también a Oaxaca, Acapulco y Tijuana, en donde las familias también se han manifestado.

En la entrada del Senado de la República, el activista Adrián LeBarón dijo: “Yo vengo a respaldar al compañero Israel, y vuelvo a decir lo mismo, yo me uno a los inconformes, porque yo soy un inconforme".

“Yo quiero acompañar a los compañeros que sufren estas fallas del sistema, yo le encuentro muchas, entonces estoy aprendiendo sobre nuevas víctimas de nuestro sistema y por eso quise venir”, enfatizó el activista, quien dijo que al presidente Andrés Manuel López Obrador le falta sensibilidad y ha dejado estos temas en manos de otros.

Respecto a la Caminata por la Paz, que se realizará de Cuernavaca al Zócalo, LeBarón señaló que “yo pienso que es mejor que ya no nos reciba (el Presidente) en este instante, para que quede en la historia, porque no hay mal que por bien no venga, yo encuentro en ello una fuerza, porque también que no nos vayan a dar atole con el dedo”.

Israel Rivas, padre de Dhana, niña con leucemia linfoblástica aguda que es atendida en el Hospital Infantil, dijo que acudieron a manifestarse en el Senado por el desabasto de medicamentos y las fallas que han visto en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Hoy estamos a 20 de enero y no está funcionando, yo les decía, el problema es que si el Insabi no funciona, quién va a reponer a los muertos que causen las negligencias”, cuestionó Israel.

Aseguró que los papás de niños con cáncer no quieren que el gobierno los vea como sus enemigos, sino que se deje ayudar ya que lo único que quieren es que haya medicamentos para sus hijos.

Desde la semana pasada faltan ciclofosfamida y vincristina para los niños en el Hospital Infantil de México, mientras que en Oaxaca hay desabasto de fármacos desde noviembre pasado, lo que ha puesto en riesgo a 350 menores del área de oncología.

