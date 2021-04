Familia de Samuel García es investigada por la UIF, alistan demanda penal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de familiares de Samuel García, candidato al gobierno de Nuevo León, específicamente contra su padre Samuel Orlando García Mascorro, por un presunto "esquema de defraudación y evasión fiscal" a través de su despacho.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, el problema que detectó la UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, es en esta compañía de la familia, la cual está asociada a prácticas de outsourcing.

En respuesta a la solicitud de una postura que hizo La Silla Rota a Samuel García, él respondió a través de su cuenta de Instagram: "Sí voy a contestar, pero a la gente, no a tu medio que cae en estos juegos, hoy recuerdo hace tres años, en la campaña de senador, empezamos de cuatro, alcanzamos a todos y justo cuando llegué a primero, empezó una guerra sucia indescriptible, que el tío narco, que la evasión fiscal, que auditorías del SAT y al final, puras mentiras.

"Hoy empiezan una supuesta denuncia de una supuesta carpeta que la UIF le va a presentar a la Fiscalía General de la República, ahora quieren que opine de un tema inexistente, pues qué creen que soy y luego dos, por outsourcing, pues yo soy el principal interesado de que se elimine la factura y el outsourcing, todo México, no se diga Nuevo León, sabe que yo promoví la reforma penal contra factureros y outsourcing porque son el gran cáncer de este país", indicó.

El candidato dijo que le consta que su padre le decía a los clientes que no incurrieran en prácticas de outsourcing, porque es práctica legal indebida que se considera un delito penal grave.

Su padre, García Mascorro, es fundador del Despacho Firma Jurídica y Fiscal, empresa que fue creada en 1984 y según su página de internet tiene por objetivo "ofrecer sus servicios profesionales jurídicos especializados en la materia Fiscal, ampliándose posteriormente a complementarse con toda el área Administrativa y demás ramas del derecho".

De acuerdo a la declaración de intereses, Samuel García es socio del despacho con el 33% de la participación desde agosto del 2006 del cual recibía un sueldo de 25 mil pesos mensuales por sus servicios como abogado fiscalista.



En mayo del 2014, se convirtió en socio con una participación del 50% en otros dos bufetes de servicios legales, en los cuales también laboraba y recibía un pago al mes de 50 mil pesos: Firma Jurídica y Fiscal S.C. y Firma Contable y Fiscal S.C.

En su campaña presidencial El Bronco se defendió de ataques de Samuel García, entonces diputado local y al que acusó de vender facturas y de hacer negocios no legales a través de las firmas de la familia.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que en la investigación de la UIF podrían estar involucrados otros familiares.

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del candidato, es dueña de la empresa de maquillaje Mar Cosmetics Co, de las marcas de ropa Urban Studio Co, Paxtn Co y Muno Wear. Asimismo, colabora en eventos como Mi Mercado, Soy emprendedora y El Nuevo León Emprende.

Sin embargo, en abril del año pasado fue señalada en redes sociales de haber creado una "empresa fantasma" para vender equipo de protección personal para la pandemia de covid-19.

En aquella ocasión la influencer ofreció el equipo a través de la página de internet staysafemx. Usuarios de redes sociales señalaron que esta compañía tenía la dirección Alfonso Reyes 5864, que era un edificio en construcción abandonado.

A esto se sumó que otros usuarios detectaron que staysafemx tenía un enlace a la página berinais.com, que es propiedad del suegro de Samuel García, Jorge Rodríguez, quien es dueño también de Industrias Platinum, compañía que se dedica a fabricar muebles.

Posteriormente, la influencer se deslindó de staysafemx, dijo que no es una empresa suya y que sólo la contrataron para promocionar los productos del equipo de protección personal.

AUTORIDAD ELECTORAL TAMBIÉN VA POR GASTOS DE PRECAMPAÑA

Por si fuera poco, la autoridad electoral en Nuevo León perfila determinar incorporar como aportaciones de precampaña de García Sepúlveda las participaciones de su esposa, ya que es una reconocida influencer que cobra en redes sociales.

Rodríguez Cantú se denomina en Instagram como "la chavacana mayor" y tiene 1.4 millones de seguidores en esa red social, en Facebook cuenta con más de 191 mil, en Twitter con 19 mil 275 y más de 4 mil en TikTok.

La pareja siempre ha sido muy activa en redes sociales, donde compartían momentos juntos, pero esto se intensificó desde que comenzó la campaña, ya que Rodríguez Cantú acompaña a García Sepulveda a la mayoría de sus eventos.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que el candidato ha hecho campaña valiéndose de la imagen de su esposa y el uso de ello en las redes sociales serán computados en su precampaña.

De acuerdo con las fuentes se habla de "decenas de millones de pesos" que podrían rebasar el tope de campañas.

La Silla Rota publicó el pasado 5 de marzo que Samuel García es el candidato que más ha gastado en el uso de las redes sociales para su campaña, ya que del 4 de agosto de 2020 al 3 de marzo de 2021 erogó 3 millones 661 mil 829 pesos.

Asimismo, el candidato y su esposa se han visto envueltos en escándalos por el material que comparten en sus redes sociales. Uno de estos hechos ocurrió en agosto del año pasado, cuando él le pidió a ella que "bajara la pierna" porque "enseñaba mucho", lo que desató críticas de una actitud machista.

(djh)