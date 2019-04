Familia de persona con discapacidad pasa más de un día en el AICM; Interjet les negó el abordaje

REDACCIÓN 24/04/2019 06:16 p.m.

Luego de viajar a la Ciudad de México para que su hijo con discapacidad acudiera a la terapia de rehabilitación que requiere, la aerolínea Interjet negó el abordaje al viaje de regreso a la familia de Liliana Martínez Gama, quienes pasaron más de un día dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la madre de familia, su hijo de 21 años, José Francisco, padece una escoliosis severa y parálisis cerebral. Por lo que acude a terapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, reportó La Jornada. También los acompañaban los otros dos hijos de Liliana.

Al querer realizar la documentación de su equipaje, en especial los procedimientos especiales para transportar la silla de ruedas de José Francisco, y abordar el avión que los llevaría de regreso a Los Cabos, Baja California, un supervisor de Interjet, trató a Martínez Gama "como delincuente"; el funcionario se mostró –detalla la mujer- indiferente, grosero y prepotente.

Les pedí que pusieran etiquetas adecuadas a mis equipaje y cinturones para mi hijo. No me dieron información adecuada para trasladar la silla de ruedas personal que usa mi hijo. Me argumentaron que tenían mucha gente y que no podían hacer las cosas", aseguró en entrevista.

Joven mexicana es acuchillada en aeropuerto de Madrid

De igual manera, la también trabajadora del hogar, dice que el supervisor de la aerolínea le advirtió que sería vetada de Intejet y que no iba a regresar a su casa, "que le hiciera como pudiera por no acatar órdenes cuando documentaba maletas, sólo por pedir que me trataran adecuadamente".

MÁS DE UN DÍA EN EL AEROPUERTO

Luego de que la familia de Liliana y José Francisco perdieran el vuelo que salía a las 3:50 pm, se vieron orillados a permanecer en las instalaciones del AICM, debido a la falta de recursos para comprar los cuatro boletos de avión que necesitaban para viajar, monto estimado en 10 mil pesos.

El poco dinero que tengo es para darles de comer a mis hijos. Tengo que pedir prestado", apunta la madre.

En virtud de ello, tuvieron que pasar la noche, en la cafetería de los trabajadores jubilados de la compañía Mexicana de Aviación, quienes ofrecieron el espacio al notar a incomodidad de la familia.

Pasado el mediodía de este miércoles, la familia pudo documentar sin contratiempos su equipaje para regresar en avión a su ciudad de origen. Personal de Interjet ofreció una disculpa a Liliana Martínez y sus tres hijos.

Por su parte, la madre afirmó que acudió a los módulos de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde expuso el caso.

djh