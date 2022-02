Familia Chávez, empleadora de José Ramón, suma más de 100 concesiones con la 4T

Daniel Chávez Morán, padre de Erika e Iván Chávez –dos de los tres patrones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en KEI Partners– se ha consolidado durante este sexenio como uno de los principales prestadores de servicios turísticos en la Riviera Maya, en el corredor Nuevo Vallarta y en Los Cabos, gracias a las más de 100 concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que ha conseguido durante los tres primeros años de la 4T.

El emporio de Daniel Jesús Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta, se ha ampliado a través de permisos que ha obtenido de las Secretarías de Turismo (Sectur); Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de acuerdo con documentos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Las principales empresas, a través de las cuales Grupo Vidanta se ha posicionado como una de las empresas hoteleras y servicios para vacacionistas de mayor presencia en los complejos turísticos del país, son Promociones Vacacionales SA de CV y RLG Arrendadora de Inmuebles SA de CV; Desarrollo Marina Vallarta SA de CV; Servicios Operativos Los Cabos SA de CV; Vidanta Golf; y Vidanta Entertaiment SA de CV.

De acuerdo con la lista de permisos que ha obtenido la empresa, las autorizaciones van desde permisos para la construcción de nuevos complejos turísticos en zonas naturales protegidas, la recolección de sargazo, así como para la prestación de servicios de alimentos, spa, gimnasio y de esparcimiento.

También para la extracción de mantos acuíferos para el riego de campos de golf, como en el estado de Sonora, donde la obtención del agua es limitada para los habitantes y para los trabajadores del campo.

Un ejemplo de ello es la concesión 02SON153370/08ERDA18 otorgada por Conagua para la obtención de 977 mil 616 metros cúbicos al año de aguas residuales de Puerto Peñasco, para el riego de un campo de golf ubicado en el mismo municipio. El acuerdo fue registrado el 28 de enero de 2019 con la empresa Desarrollo Marina Vallarta SA de CV.

Los nombres y apellidos de Daniel Jesús Chávez Morán no son desconocidos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser parte del consejo asesor empresarial del gobierno de la autodenominada 4T.

El propio José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, reconoció que labora como asesor para la empresa KEI Partners, en Estados Unidos, la cual sostiene que sus fundadores son Karla Wiedeman, Erika Chávez e Iván Chávez, estos últimos hijos del empresario Daniel Chávez Morán.

“En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés”.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su hijo labora para una empresa de los hijos de Daniel Chávez Morán.

“Lo que dio a conocer José Ramón, dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio en el gobierno, no hay ningún problema de intereses”, comentó el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En la página web de Grupo Vidanta, la empresa presume ser una de las principales hoteleras de lujo en el país, a través de las cadenas: “The Estates”, Gran Luxxe; The Grand Bliss; The Gran Mayan; The Bliss Destination y Mayan Palace, ubicados en Los Cabos, Puerto Vallarta y Nayarit, así como en la Riviera Maya.

De acuerdo con los documentos de transparencia, consultados por La Silla Rota, hay registros de concesiones otorgadas a las empresas de Daniel Chávez Morán, también incluyen autorizaciones de los estados de Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Baja California Sur y Sonora.

En algunos de los documentos se especifica el tipo de convenio o autorización, sin embargo, no se detalla o especifica el monto que obtuvo el gobierno federal por las autorizaciones. Incluso, en algunos casos, como en el contrato 08NAY159629/14EMDL18.

En otros casos, como en la concesión DGZF-508/05 para la ampliación del contrato del uso de 85 mil 595.52 metros cuadrados, donde se comenzó a edificar un nuevo complejo turístico, la Semarnat reporta sólo la obtención de 84 mil 447.07 pesos.

La misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó durante este sexenio (octubre de 2020), la autorización a Desarrollo Marina Vallarta SA de CV, para la construcción del “Centro de Convenciones, Estacionamientos y Áreas Complementarias”, una superficie de 5.9 hectáreas del predio Casa Veracruz, en Solidaridad, Quintana Roo.

“El proyecto integral de acceso que promueve el Grupo Vidanta contempla la construcción de un Túnel que pasará por debajo de la carretera federal 307, por lo que desde esta misma se integrará un nodo vial que permitirá el flujo a vehicular de huéspedes alojados en alguno de los conjuntos hoteleros The Grand Bliss, Mayan Palace y Grand Mayan”, menciona el convenio.

El proyecto fue otorgado a pesar de las repercusiones que tendría en la flora, fauna, en especies anfibios y aves.





