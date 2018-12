Faltó discutir Fiscalía, reprochan expertos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 11/12/2018 08:47 p.m.

La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada este 11 de diciembre por el Congreso de la Unión, es una buena ley pero pudo quedar mejor, coincidieron expertos en justicia y derechos humanos, consultados por LA SILLA ROTA.

"Fue un proceso acelerado, apurado, no integrado, no se ha podido debatir", consideró la coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, María Novoa.

"Ahorita estamos viendo problemas en algunos temas, algo que preocupa mucho es cómo se ha definido en la ley los Servicios Periciales, la policía de investigación y el tema de los analistas, pero principalmente los Servicios Periciales, cómo quedaron definidos. Tenemos temas importantes, cómo quedó establecido el rol de Coordinador general, el segundo a bordo de la Fiscalía, en términos de cuáles fueron las facultades, los perfiles e inclusive la función de Coordinador general que puede cubrir las faltas del fiscal en la fiscalía. Realmente es la segunda posición a bordo después del fiscal, ahí hay unas inconsistencias y sí se le establecieron muchas facultades. Se le está dando mucho poder dentro de la institución, pero son facultades que pueden ser muy estratégicas o muy operativas y entonces ahí viene una inconsistencia importante, qué tanto pueden operar", añadió Novoa.

"Es una buena ley, pudo haber sido mejor, se estaba privilegiando y acelerando las cosas para el nuevo fiscal, planteábamos que debe haber un proceso transparente y participativo para elegirlo y debe hacerse en relación con los méritos que la persona debe tener para dirigir la institución en proceso de transición", expresó por su parte el investigador integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez.



Consideró que en ese sentido, Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, no es el ideal para dirigir la PGR en el proceso de transición a la Fiscalía.

"Pensamos que no tendría las cualidades para ser el procurador de la transición, tiene que haber un proceso donde sean eso, los méritos los que puedan ser la base para conducir la transición de la institución, no alguien que solo llega a cambiar y a administrar la institución, sino a darle cauce a un proceso de fondo", expresó Cortez.

También la prisa por sacar la ley mostró deficiencias legislativas, consideró por su parte el investigador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Ricardo Alvarado.

"Como en otras leyes propuestas por el grupo parlamentario de Morena se ve poca técnica legislativa, eso quiere decir que al estar escrito al vapor no se ven consecuencias que pueden tener", señaló.

"Lo que es cierto es que esta ley orgánica adolece de los mismos problemas de los que adolecía el fraseo constitucional actual, de no atender dos temas de la fiscalía: garantizar su independencia y segundo profesionalizar al cuerpo sustantivo, las personas que investigan la comisión de delitos", aseguró.



Los expertos consultados por LA SILLA ROTA coincidieron en que pese a que organizaciones de la sociedad civil pidieron reformas a la Constitución, y el gobierno de transición les dijo que no iban a ser posibles porque no estaban contempladas en la agenda legislativa, han visto que para otros temas sí las han contemplado.

"Sin dejar de reconocer que era una ley buena que se podía mejorar, pero se iba cerrando la posibilidad de mejorarla, parecía en aras dar paso al nombramiento de fiscal y por otro lado en el proceso cuando se dieron las mesas de negociación entre el equipo de transición y #FiscalíaQueSirva (grupo de organizaciones que propusieron temas a la ley). Zoé Robledo (del equipo de transición) dijo que no iba a haber cambio en la Constitución ni cambio al artículo 102 y otros no se harían, solo lo de la ley orgánica. En principio aceptamos, pero luego vimos que hay innumerables cambios. Incluso el que se plantea para crear la Guardia Nacional, lo cual nos parece entonces que esa condición que nos pusieron fue prácticamente un engaño para no permitirnos una reforma constitucional y generar mejores condiciones", criticó Cortez.

RIESGO DE SIMULACIÓN

Para Novoa, es importante que sí se realicen cambios constitucionales que fortalezcan a la fiscalía, porque si sólo se aplica la ley orgánica aprobada este 11 de noviembre, se corre el riesgo de que el cambio se convierta en una simulación.

"La idea es que una vez se tuviera la ley se revisaran los artículos constitucionales, se viera el 102 que va desde la designación, la remoción del fiscal, elementos para lograr la autonomía política jurídica de la fiscalía, pasando por otros artículos que consideramos importantes que es el 21, 116 y 123. Entonces sí creo que quedó establecido en régimen de transición, que se envíe a esa revisión constitucional. Pensamos debería hacerse lo más pronto posible para hacer cambios importantes porque tenemos un importante riesgo de que prácticamente en la institución haya un cambio o transición simulada. Puede haber cambios pero no los que logren tocar los elementos más importantes para que tengamos a una institución fortalecida con cambios estructurales que respondan a la exigencia de la sociedad y a la operación del sistema de justicia. Estos artículos son importantes para tener verdaderamente un cambio", explicó a LA SILLA ROTA.

Otro tema que le preocupó es cómo quedó la ley en materia de servicios periciales, ya que no se garantizó su independencia y autonomía, como ocurre en otros países.

"Servicios periciales quedó con cierto blindaje pero la idea era establecer una definición de si vamos a tener los servicios y parte de laboratorios o más bien separarlos de la fiscalía y crear una institución autónoma que pueda dar un blindaje e independencia política-técnica a esta institución como contraparte en el proceso de investigación criminal", añadió la investigadora.

Mientras eso no quede establecido, hay la posibilidad de que pueda haber injerencia sobre quienes procesan las pruebas o evidencias, ya sea en campo o en laboratorio, advirtió.



"Ha sido un proceso acelerado que no hemos logrado conciliar el modelo de fiscalía que permita ver estos elementos de manera detallada y las decisiones que se toman sobre cómo va a ser su definición o alcance, que sea coherente a un modelo integrado".

AJ