Falta fortalecer vínculos para hacer gobiernos más eficientes: INAI

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), asegura que el reto más importante que tiene por delante el organismo autónomo es fortalecer los lazos con los gobiernos estatales y federal, para hacerlos más eficientes.

En entrevista con La Silla Rota, Ibarra Cadena también advierte que el Inai debe acercarse más a los grupos de población vulnerable, quienes podrían acceder a más derechos a partir de tener información que los gobiernos están obligados a proporcionar.

Asegura que ha habido avances palpables a partir de la creación del Inai, pues se han dado a conocer casos de corrupción, de malos manejos de los recursos públicos y se ha conseguido, en algunos casos, llevar a los responsables ante las autoridades.

¿Qué retos enfrenta el INAI ante la administración actual, que ha desdeñado muchas veces a los organismos autónomos?

Los retos del Inai no solamente se circunscriben a esta administración, son retos que se han ido conformando en los últimos años, porque tenemos una agenda ciudadana. En materia de datos personales, advertimos que el reto principal es ir creando mayor conciencia y sensibilización sobre el riesgo del manejo de estos datos.

El Inai tutela el derecho a proteger los datos personales y, en ese sentido, el Instituto está atendiendo al sector público y al sector privado con asesorías. Hay muchas bases de datos que, en la era digital y en momentos como este, de crisis sanitaria, se están conformando y creo que constituye un reto trabajar más de cerca con las autoridades, para capacitarlas en el manejo de esas bases de datos.

Por el lado del acceso a la información, creemos que un reto central tiene que ver con el trabajo colaborativo entre el Inai y las autoridades, para que impulse una agenda de transparencia proactiva, es necesario que se establezcan todos los mecanismos que tienen que ver, no sólo con atención a solicitudes de información sino también con cómo impulsar proyectos sobre las necesidades informativas de la gente.

Es muy importante tener una relación de respeto y de colaboración, pero que nos permita desarrollar las misiones que tenemos encomendadas, en ese sentido, el Inai debe seguir esos principios por los que se construyó, por la gente y para la gente.

¿El Inai necesita más armas para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales?

El Inai es un organismo dinámico que se tiene que ir adaptando a las necesidades que se van dando en el día a día, desde luego, y hemos ido identificando que debemos trabajar más con los gobiernos de los estados.

Somos cabeza del Sistema Nacional de Transparencia y, al ser un instituto nacional, debemos fortalecer esos vínculos y tener una mejor coordinación para que, en todo el país, podamos llegar también a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, esa es una prioridad que tenemos pendiente en nuestra agenda.

Creo que necesitamos, no cambiar de herramientas, pero sí trabajar en mayor coordinación, para fortalecer ese sistema de transparencia con el que aspiramos, como lo ha dicho el propio Presidente de la República -que habla constantemente de la transparencia-, a que se reconozca la importancia que ésta tiene para la función pública.

La transparencia hace gobiernos más eficientes, gobiernos que rinden cuentas y, en ese sentido, hay que trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, para que en los estados y a nivel federal pueda llevarse a cabo una gran política pública.

¿Cuáles diría que son los logros más palpables del Instituto?

Uno muy importante es que hoy México vive en una realidad distinta a hace dos décadas. La gente tiene la posibilidad de hacer uso de su derecho a saber, a exigir que rindan le cuentas, tenemos ciudadanos más empoderados, vemos contrapesos al poder público -como es el propio Inai- y tenemos la oportunidad de que trabajos como los que hacen los medios de comunicación, den a conocer hechos de interés público.

Creo que en eso nadie puede negar que hay más luz sobre los asuntos públicos; y que los servidores públicos, los funcionarios, tienen que atender la obligación legal que va de la mano con los principios de ética y legalidad que deben prevalecer en el servicio público.

No podemos dejar de mencionar la Plataforma Nacional de Transparencia, donde son consultables los sueldos de los servidores públicos, las estructuras orgánicas, contratos de compra y muchas más decisiones que no estaban al acceso de un clic. El uso de la PNT permite no solamente hacer solicitudes de información y conformarse con las respuestas que da la autoridad, sino obtener información pública en cualquier lugar y horario.

¿Los gobiernos se han quedado cortos en cumplir con la transparencia?

Lo que podemos advertir es que, en términos de cumplimiento de obligaciones de transparencia, ha habido un desarrollo favorable, y hablo de las últimas verificaciones que ha organizado el Inai, vemos que hay mayor cumplimiento en las obligaciones de oficio en los poderes Judicial y el Legislativo y en otros sujetos obligados.

Naturalmente hay muchos temas que debemos seguir fortaleciendo, para que no haya necesidad de generar solicitudes de información, sino que la autoridad dé un paso adelante y ponga sobre la mesa información que a la gente le interesa, porque al final el derecho a la información debe tener un impacto en la vida de las personas.

Hay entidades que han hecho esfuerzos importantes y creemos que esos constituyen una oportunidad de que, en un año electoral como éste, se muestre cómo trabajan. Eso es importante para la toma de decisiones, así, el Inai funciona como aliado de las instituciones, pero naturalmente -y en principio- de la sociedad.