Falta de medicamentos de cáncer un problema no resuelto, advierte colectivo a AMLO

El colectivo Juntos contra el Cáncer señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador que la falta de medicamentos es un problema que no se ha resuelto con la compra consolidada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y alertó que el desabasto mata.

Las más de 60 organizaciones que conforman el colectivo Juntos Contra el Cáncer, entre las que figuran la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Fundación Salvati y la Fundación Luis Pasteur, le respondieron que desde 2019 han denunciado casos de desabasto a lo largo de la República, pero no ha habido respuesta.

"El desabasto de medicamentos es un problema real no resuelto por la compra consolidada del Insabi y UNOPS, y es potencialmente letal, que está afectando hoy a miles de personas con cáncer", señalaron.

Las organizaciones destacaron que han exhortado al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, para que tomaran las medidas necesarias que garanticen que las personas con cáncer no tendrían que interrumpir su tratamiento por falta de medicamentos en el Sector Salud, pero sol han recibido respuestas esquivas u omisas.

Hoy las personas con cáncer siguen sin su tratamiento por falta de abasto y ninguna autoridad nos ha podido responder cuándo recibirán sus terapias los pacientes. Tampoco sabemos cuándo concluirán las compras encargadas a UNOPS y cuánto tiempo tardarán en distribuirse éstas en las unidades de Salud

Ante esta situación, las asociaciones civiles que conforman el colectivo hicieron un llamado: "Señor presidente y funcionarios de Salud: el desabasto mata. Exigimos una solución inmediata a este problema real y nos solidarizamos con todas las víctimas de esta tragedia, y sus familiares, que ya ha cobrado la vida de muchas personas".

El lunes pasado, el presidente fue cuestionado sobre la compra de medicamentos 2021 que lleva a cabo la UNOPS y sacó de nueva cuenta el tema de los cambios en los procesos de adquisiciones, al señalar que había empresas que concentraban los contratos y que por eso se hicieron cambios.

"Entonces, por lo mismo, (hubo) una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos, y otros casos", expresó el presidente.

Las personas que padecen cáncer llevan dos años luchando contra el desabasto o el abasto intermitente de medicamentos, lo que ha generado que los médicos tengan que adaptar sus tratamientos a los fármacos que hay.

En tanto, el proceso de compra de medicamentos 2021 de la UNOPS sigue con retrasos importantes, pues, aunque a inicios de año tendría que haber comenzado la entrega de estos fármacos, no se ha concretado en todos los casos y eso llevó en febrero a que el Insabi ordenara a las instituciones del Sector Salud a hacer compras por su cuenta para paliar la situación.

MJP