Falta de estrategia clara en seguridad abre puerta a amenazas de Trump: PAN y PRI

La declaración de Donald Trump de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas fue considerada por senadoras del PAN, PRI y Morena como una amenaza vinculada al proceso electoral de Estados Unidos, pero las primeras consideraron que la falta de una estrategia clara en seguridad del Gobierno de México abre la puerta para este tipo de amagos.

Primero fue la familia Le Barón que propuso al presidente Donald Trump declarar como terroristas a los cárteles de la droga en México. Luego el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ante la andanada de ataques del narco habló de narcoterrorismo. Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, salieron al paso y rechazaron la especie.

En febrero de este año, dos miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Chip Roy y Mark Green, enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, para incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Donald Trump dijo que buscará hacer la declaración.

En la Mesa de Debate El Heraldo de México-La Silla Rota, con Alfredo González y Jorge Ramos, bajo el tema "Cárteles-terroristas; ¿podría agudizarse la crisis de derechos humanos?, Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo que Estados Unidos tiene la facultad para el manejo interno de los terroristas y otra ley externa para combatir a organizaciones internacionales, ya sea por la vía la seguridad y la otra financiera, esta última aparentemente la que prefieren los senadores estadounidenses.

"Parece que la intención es más financiera, no mandar a los marines. El riesgo de la invasión no la vio nadie, ni siquiera el presidente de México, ese mismo día convoca al Zócalo el domingo. Y también que Trump anda en campaña. Porque no cumplimos con darle seguridad a nuestros ciudadanos damos pie a la amenaza, al chantaje", dijo.

Agregó que el primero usó el término terrorismo fue el Gobierno de México tras lo ocurrido en Culiacán, habría que ver en términos jurídicos qué implica en cada país, aunque lo que hicieron con la familia Lebarón sí es terrorismo.

Además considero que el Senado tuvo una reacción prudente, porque la reacción de los poderes debe ser simétrica, para que se vea que Estado mexicano está coordinado.

Imelda Castro, senadora de Morena, dijo que al hablar de este tema de reclasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, no se puede eludir el tema electoral de Estados Unidos, país con el que por cierto ya existe una cooperación en materia de combate al crimen organizado.

"El caso Culiacán y el caso Lebarón son el caso más reciente que revela el nivel de empoderamiento de los cárteles de la droga que se fue incubando durante años, que tiene que ver con esa guerra en el sexenio de Calderón y que continuó con Peña Nieto, además de los actos de corrupción", dijo.

Y desde su opinión van a venir más amenazas de Trump, pues todavía falta un año para la elección.

Kenia López, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que debe quedar muy claro que desafortunadamente la estrategia no está funcionando.

"Cómo le podemos permitir a Estados Unidos, darle a Trump opción de que diga esto. Ahí está lo de Culiacán, como mexicanos nos tenemos que preocupar porque no hay una estrategia clara contra el crimen organizado, si la tuviéramos nadie podría venir a amenazarnos. El señor Trump está en campaña y en busca de la reelección, pero aquí abrazos no balazos no funciona, es el peor año en inseguridad en la historia", agregó.

Añadió que eso de que el problema se lo heredaron se acabó, pues tiene un año, ya no puede haber excusa ni pretexto.

"Me parece que hay una claridad de que el gobierno del presidente López Obrador, no ha hecho nada. En ninguna parte del mundo que después de un comentario de esa magnitud, el presidente haga chistes, bromas. Se le eligió para dar resultados y respuestas, por lo que si el presidente no da una postura, pues el Senado lo tiene que hacer aunque sea a medio tono.

