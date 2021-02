Falso que escuelas decidan regreso a clases: SEP

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, calificó de falso que las escuelas decidan cuándo es el regreso a clases.

Indicó vía Twitter que sólo se dará el retorno con semáforo epidemiológico verde.

PROTOCOLO

Gel antibacterial, uso de jabón y agua, así como clases organizadas en orden alfabético para evitar conglomeraciones, son algunas de las medidas tomadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al presentar el protocolo oficial para reabrir las escuelas públicas tras la crisis sanitaria del covid-19.

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, presentó el protocolo que se deberá seguir en escuelas públicas durante una videoconferencia con profesores de todo el país.

HABRÁ 3 FILTROS

Destacan la aplicación de tres filtros sanitarios: en la casa, al ingresar a la escuela y el salón de clases para evitar o prevenir los contagios por coronavirus.

Además del uso obligatorio del cubrebocas o pañuelo. Las ceremonias cívicas, reuniones y juntas escolares están suspendidas por tiempo indefinido.

Se deberá mantener la sana distancia en entradas y salidas de los planteles escolares. Para la hora del recreo, saldrán de manera escalonada.

¿Están listos?



¡Tomen nota!



Traemos para ustedes los horarios de #VeranoDivertido, una programación llena de actividades divertidas y formativas para que los pequeños se entretengan durante este verano desde casa.



???? ???? ?? ?? ??????? ?? pic.twitter.com/y43Hlr7Ey0 — SEP México (@SEP_mx) June 7, 2020

ASISTENCIA POR ORDEN ALFABÉTICO

La asistencia a los cursos remediales se organizará por orden alfabético, de acuerdo con el apellido de los alumnos: lunes y miércoles, los alumnos cuyos apellidos vayan de la A a la L; martes y jueves de la M a la Z y el viernes, los alumnos con mayor rezago.

La SEP aún no ha oficializado fechas para un retorno presencial a las clases, tentativamente señalan el 10 de agosto, toda vez que el semáforo epidemiológico de cada entidad esté en verde. Hidalgo se mantiene de momento en color naranja.

“Siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de #preescolar, #primaria y #secundaria a las aulas será el lunes 10 de agosto.”



- @emoctezumab #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/WcF3jn51mh — SEP México (@SEP_mx) May 29, 2020





DARÁN PASE AUTOMÁTICO DE PRIMARIA A SECUNDARIA





La Secretaría de Educación Pública canceló los exámenes de admisión a la secundaria debido a la pandemia de coronavirus covid-19 que azota a México.

La forma de calificar también se verá afectada para los niños de primaria y de secundaria, pues por primera vez no se evaluará el tercer periodo y las boletas se entregarán a padres o tutores vía correo electrónico o por teléfono, de acuerdo a las nuevas especificaciones de la SEP.

La evaluación del tercer periodo se realizará un promedio de los primeros dos del ciclo escolar 2019-2020, de acuerdo con las bases de la subsecretaría de Educación Básica para la Sesión Ordinaria de Cierre del Ciclo Escolar ante el covid-19 del Consejo Técnico Escolar del 8 de junio.

"Para el caso de educación primaria y secundaria, la valoración del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación previos, sumando a éste todos los elementos de valoración que el docente considere", detalló el organismo de la SEP.

El maestro de grupo o el director de la escuela tomarán en cuenta el esfuerzo e involucramiento de las familias y los estudiantes en el programa Aprende en Casa, así como guías de trabajo, las tareas a distancia que realizaron y actividades digitales para poner una calificación a los alumnos.

Otro factor que puede influir en la calificación es la carpeta de experiencias, en la que los estudiantes integraron los conocimientos y aprendizajes obtenidos durante el cierre de las escuelas.

LA REGULARIZACIÓN





En el mes de agosto, se realizarán dos procesos de regularización para estudiantes de secundaria, con acompañamiento previo y apoyo académico.

En los primeros dos grados de secundaria, también se dará pase automático con seis si se aprobaron al menos seis materias.

Para el pase al nivel medio superior, a los estudiantes de tercero de secundaria se les pedirá haber pasado todas sus materias. Con cinco reprobadas, se repite el año escolar. Con cuatro reprobadas, pasan a regularización.

Los exámenes de ingreso a bachillerato se realizarán los días 8, 9, 15 y 16 de agosto.

FALSO QUE ESCUELAS DECIDAN REGRESO

El titular del a SEP, Esteban Moctezuma Barragán calificó de falso que las escuelas deciden el Regreso a Clases.

"Lo hemos dicho, abrirán: 1. Con semáforo verde. 2. POR ESTADO."

FALSO que las escuelas deciden el #RegresoAClases.



Lo hemos dicho, abrirán:

1. Con semáforo verde.

2. POR ESTADO. pic.twitter.com/tnHUqQPG6P — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 15, 2020

CAMBIOS DE PLANTEL E INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CDMX

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informa a madres, padres de familia o tutores sobre las fechas y procedimientos para realizar cambios extemporáneos de plantel, e inscripciones extemporáneas de alumnas y alumnos en escuelas públicas de Educación Básica en la Ciudad de México.

Con el propósito de llevar a cabo las inscripciones correspondientes, el Titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que las y los alumnos provenientes de otros planteles educativos, entidades federativas o del extranjero, de 2° a 6° de educación Primaria; 2° y 3° de educación Secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, deberán enviar la solicitud del 10 al 24 de julio a la siguiente dirección: asignaciondeescuela@aefcm.gob.mx

Detalló que para las y los alumnos que requieran ingresar a 1°, 2º y 3º grado de Preescolar, 1º de Primaria y 1º de Secundaria, que por algún motivo no les fue posible realizar una solicitud de preinscripción para su hija o hijo en alguna de las escuelas públicas de la Ciudad de México durante el periodo ordinario, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio a través del correo electrónico: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx

En ambos casos, se deberán enviar los siguientes datos:

A. Nombre completo de su hija y/o hijo.

B. CURP (Clave Única de Registro de Población), que sea legible.

C. Grado en el que solicita inscripción.

D. Proponer tres escuelas públicas de su preferencia, con domicilio.

E. Boleta de Evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible.

F. Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Fernández Fuentes resaltó que la AEFCM revisará la solicitud y, en caso de resultar procedente, antes del inicio del Ciclo Escolar la o el solicitante recibirá, vía correo electrónico, el formato de inscripción.

Proceso de inscripción de las y los alumnos de todos los grados y niveles

Si el semáforo epidemiológico se encuentra en verde en la primera semana de agosto en la Ciudad de México, la inscripción se realizará de manera presencial en cada uno de los planteles, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud federal y local, de acuerdo con el calendario que la escuela les comunique. Para este trámite será necesario presentar la documentación impresa.

En caso de que, por indicaciones de las autoridades de salud, aún no sea posible asistir a las escuelas, el o la Directora del plantel establecerá contacto vía telefónica o por correo electrónico, con los solicitantes para indicar el/los grupo(s) en el que se registró a su(s) hija(s) o hijo(s), así como noti?carles toda la información sobre el regreso a clases.

La entrega de documentos podrá llevarse a cabo durante los tres primeros meses del Ciclo Escolar 2020-2021, para concluir administrativamente su ingreso al plantel.

Documentación para la inscripción de alumnas y alumnos en escuelas públicas:

Educación Preescolar

• Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

• CURP (Clave Única de Registro de Población).

• Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

• Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

• Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Boleta de evaluación o Reporte de evaluación del grado anterior, en su caso.

Educación Primaria

• Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

• CURP (Clave Única de Registro de Población).

• Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

• Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Original y copia del Certi?cado de Educación Preescolar (para cotejo).

Educación Secundaria

• Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

• CURP (Clave Única de Registro de Población).

• Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

• Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Original y copia del Certi?cado de Educación Primaria (para cotejo).

Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al teléfono 55.36.01.87.99 extensión 40887, de 10:00 a 16:00 horas.