Fallece por covid magistrado que liberó a Elba Esther Gordillo

Abogados, académicos, juristas y políticos lamentaron el fallecimiento del Magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien entre sus múltiples casos, tuvo el de la liberación de Elba Esther Gordillo.

A través de redes sociales, usuarios lamentaron la muerte de Aguilar López, quien murió por complicaciones del virus covid-19.

'La comunidad de la Federación Jurídica Mexicana S.C. lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Miguel Ángel Aguilar López, notable jurista en materia penal y amparo penal', se lee en la cuenta de la Federación Jurídica Mexicana.

En la cuenta del Instituto HEBO se lee: "la comunidad de Académica de HEBO INSTITUTO, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Profesor Fundador de Instituto HÈBO; y, Magistrado en Retiro; Doctor Miguel Ángel Aguilar López"

A las condolencias también se unió la Facultad de Derecho Up de Guadalajara: "Con profunda pena la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, c?????????? Guadalajara, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro apreciado profesor del Posgrado: Mag. Miguel Ángel Aguilar López Unimos nuestras oraciones a la pena de su familia y amigos'.

También el Instituto Nacional Ciencias Penales (Inacipe): "la comunidad académica del INACIPE lamenta el sensible fallecimiento del Doctor Miguel Ángel Aguilar López, quien fuera docente de este Instituto y Magistrado del Poder Judicial de la Federación".