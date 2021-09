Fallece el periodista que informó al mundo el golpe de Estado en Chile

Este viernes falleció el periodista veracruzano Manuel Mejido, a sus 89 años en la Ciudad de México.

Mejido fue colaborador de la Organización Editorial Mexicana por 25 años, siendo esta quien confirmó su muerte y donde publicaba su columna Alto Poder. Sin embargo, una de sus grandes coberturas fue el golpe de Estado en Chile contra el expresidente Salvador Allende.

El periodista mexicano fue el único reportero en el mundo que envió información al exterior durante el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, la misma semana que este ocurrió.

Ningún periodista sabía del golpe que estaban planeando los militares junto con el expresidente Pinochet. Mejido había acudido de casualidad al "Congreso del Hambre en el año 2000", y entevistaría a Allende justo ese 11 de septiembre.

La mañana del 11 de septiembre a una distancia aproximada de tres y medio kilómetros del Palacio de La Moneda, Mejido escuchó por radio las noticias del ataque:

"Salí corriendo del hotel y le dije a mi esposa, que me acompañaba, vámonos a La Moneda que hay un golpe de Estado. Adelante", dijo en una entrevista publicada en Excélsior.

Pero el gran logro de Mejido como reportero no fue solo estar en el lugar, sino mandar la información al exterior, pues durante el golpe, los militares cortaron toda comunicación en el país.

"Cuando terminó todo me puse a escribir, pero no teníamos el tipo de comunicación que tenemos ahora, todo estaba cortado. Me acosté en la alfombra y me quedé dormido, estaba tan cansado de las carreras que había pegado por todos lados. Pero me despertó un timbre", relató Mejido, que en aquel momento ya se encontraba en la embajada de México en Chile.

Según lo relatado en la entrevista, El timbre era de un teléfono del despacho del cónsul que anunciaba una llamada de la agencia argentina de noticias Telám.

"Dije momento. De este lado está Manuel Mejido, del diario Excélsior, tengo 40 cuartillas de información que quiero pasar".

Fue así como a través de un medio argentino, Mejido hizo llegar sus relatos a Excélsior, entre ellos una entrevista exclusiva con la viuda de Allende, Hortensia Bussi, por la que se negó a recibir 50 mil dólares de Associated Press para que la cediera: "les dije: esto pertenece a Excélsior, arréglense con ellos".

Recordado por las crónicas que escribió del golpe en Chile, Manuel pasó sus últimos años escribiendo en las páginas de El Sol de México y Su última colaboración fue la de este viernes titulada "AMLO falló al invitar a Díaz Canel".





