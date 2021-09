Fallece el doctor Saúl Cuautle, rector de la Ibero

El doctor Saúl Cuautle Quechol y rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México falleció a los 55 años de edad, luego de sufrir un infarto masivo a consecuencia de la covid- 19 que padecía, así lo informó el instituto.

"Oramos por el eterno descanso de nuestro padre rector, quien, a pesar de su corta estancia en nuestra universidad, dejó una huella imborrable. Su comunidad IBERO lo recordará con mucho cariño, siempre", indicó la Ibero en un comunicado informativo.

Saúl Cuautle Quechol fue internado hace tres semanas, luego de que su cuadro de covid se complicara: "Informamos que el Rector, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. está recibiendo atención hospitalaria por covid-19. Oramos por la pronta recuperación del Padre Rector y agradecemos todas las muestras de apoyo y solidaridad", dijo la universidad en su momento.

Ahora, y como desde que tuvo que ser hospitalizado, conforme a los estatutos orgánicos de la Ibero, el despacho pasa a cargo de la Vicerrectoría Académica, que desde 2019 ocupa la maestra Sylvia Schmelkes del Valle hasta que haya nuevo titular.

¿QUIÉN ES SAÚL CUAUTLE?

Saúl Cuautle era licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997), y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Fue maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007), donde también obtuvo el doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

Anteriormente había estado a cargo de la rectoría del Instituto Oriente de Puebla y había sido miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) y fue miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) desde 2018, así como presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) a partir de 2018.

El licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales fue elegido rector en agosto de 2020; el sacerdote jesuita ostentaría el cargo hasta 2024.

