“Fake News”, que IP pidiera a EPN impulsar “voto útil”: Presidencia

El secretario Alfonso Navarrete sostuvo que son bienvenidas las posturas de los empresarios, en tanto sean dentro del marco de la ley

REDACCIÓN 02/05/2018 12:58 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República calificó como “fake news” la supuesta petición de empresarios al mandatario Enrique Peña Nieto de impulsar el “voto útil”.

Ayer el puntero de las encuestas, el morenista Andrés Manuel López Obrador, detalló dicha reunión en la que, según el tabasqueño, se buscaba construir una alternativa al proyecto de Morena.

“Pues fake news otra vez. No hubo tal solicitud y, por supuesto, al no haber una solicitud no hubo una respuesta. Fake news”, lanzó en conferencia de prensa.

IP puede expresarse en proceso electoral: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, manifestó que son bienvenidas todas las expresiones en el proceso electoral, incluidas las de los empresarios y otros sectores, siempre y cuando sea en el marco de la ley.

Es positivo, dijo, que los empresarios se expresen y de manera abierta pongan sus puntos de vista sobre la mesa, aunque esto debe ocurrir en paz, con respeto y dentro del marco de la ley.

En ese sentido, dio la bienvenida a las expresiones de todos los sectores, como el empresarial, los sindicatos, trabajadores y en general de cualquier mexicano, siempre y cuando se conduzcan dentro de los cauces constitucionales y con respeto a los derechos de terceros.

Navarrete Prida dijo que contrastar ideas es positivo pero “usar contrastes para generar temor en la población no creo que sea la mejor forma de conducirnos en democracia”.





Garantiza seguridad en jornada electoral





La libertad y la seguridad en las elecciones está garantizada para llegar al 1 de julio a unos comicios copiosos y transparentes, en los cuales los mexicanos decidan libremente su futuro, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Entrevistado luego de inaugurar la 59 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el funcionario sostuvo que ese es un objetivo prioritario para el gobierno federal.

Por eso hemos tenidos tantas reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para “tener una elecciones copiosas”, aseveró.





