EZLN no tiene toda la información sobre Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no tienen toda la información en lo que respecta al Tren Maya, pues no afectarán a comunidades indígenas, al contrario, se verán beneficiadas.

"Antes se respetaba, admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, ideológico y no se hacia nada por el indígena vivo que padece de pobreza y marginación. Ahora las comunidades indigenas reciben apoyos como nunca", dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, dijo que su gobierno no actuará de forma autoritaria, "somos pacifistas".

El martes pasado, durante la celebración de su aniversario de nacimiento, el EZLN se pronunció en contra de "megaproyectos" del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya.

MÉXICO NO FLAQUEARÁ EN TEMA BOLIVIA: AMLO

López Obrador dijo que su gobierno no puede flaquear en el tema de darle protección a perseguidos políticos, pues se estaría acabando con un derecho que para México "es sagrado".

"No podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos, que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo, se produjeron ordenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado", afirmó el presidente quien agregó que no se caerá en ninguna provocación.

EU RATIFICARÁ TMEC EN ESTE MES

El presidente adelantó que probablemente la próxima semana el Senado de Estados Unidos ratificará el Tratado de México Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que ayudaría a que llegue más inversión extranjera, se impulse el crecimiento y haya más empleos.

Explicó que faltaría la firma en Canadá, donde se llevaría más tiempo por sus procesos parlamentarios.

AMLO SE RETIRARÁ EN 2024

El presidente también aseguró que gobernará hasta septiembre de 2024 y ya no aspira a ningún otro cargo político; se retiraría por completo.

En conferencia matutina, un reportero le cuestionó lo que cambiaría en este 2020 de su gobierno, a lo que López Obrador respondió que trabajaría más.

"Me debo entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No debemos perder el tiempo. Me toca alentar a todos de quienes me ayudan para que se apliquen a fondo".

