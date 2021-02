“Extraño verte, ya tengo muchas ganas de abrazarte”, me dice mi tío Toño al otro lado del teléfono. “Yo también”, le respondo mientras recuerdo las meriendas de pan con café en las que platicamos y reímos por horas. Ahora no estoy segura de cuándo podré visitarlo.

A mediados de febrero, antes de que pudiéramos dimensionar el impacto del coronavirus, mi tía cumplió años y toda la familia se reunió para partir su pastel. Yo me sentía cansada y decidí que mejor no iría, a final de cuentas podría verlos en marzo para el cumpleaños de mis primos.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

La covid-19 tenía otros planes y ya no fue posible reunirnos después. La última vez que vi a mi familia fue en enero, en mi cumpleaños, en varias ocasiones planeamos comer juntos, pero por una cosa u otra, no se concretó.

En estos meses no he hecho el intento por visitarlos a pesar de que vivimos muy cerca. No es que no quiera verlos, todo lo contrario, muero de ganas de abrazarlos; sin embargo, porque los amo es por lo que prefiero no estar con ellos, ya que aunque estoy bien de salud, no podría soportar que se enfermaran por mi culpa.

Hay otra razón por la que no puedo ir a ver a mis tíos, porque no me dejarían entrar. En el edificio donde viven, los habitantes de los siete departamentos hicieron una junta a inicios de marzo y acordaron que no recibirían a nadie ajeno, es decir, no visitas, no personal de limpieza y por supuesto no fiestas, todo como una medida preventiva para evitar contagios.

Los habitantes de este lugar no fueron los únicos que tuvieron esta idea. En un edificio de la colonia Popotla había un letrero con el mensaje caras vemos, portadores asintomáticos no sabemos” para recordar a quienes viven ahí que no deben recibir a externos.

Las nuevas reglas en la “nueva normalidad”

Hay hogares que establecieron también sus propias reglas para la “nueva normalidad”. A Angélica le preocupaba cuando el novio de su hermana llegaba a su casa por temor a algún contagio. Impedir que fuera no era una opción porque le traería problemas en su familia.

La solución que encontró para estar tranquila fue “sanitizarlo”, por decirlo de alguna manera. El ritual consiste en hacer que limpie bien sus zapatos al llegar, que se lavara las manos se pusiera gel y casi, casi rociarlo con desinfectante. Él aceptó con tal de ver a su pareja y ya se acostumbró a que ese proceso debe seguir.

Mientras algunos toman medidas extremas, otros son demasiado laxos. En donde vivo a la mayoría de los vecinos ya se le olvidó que la pandemia no ha terminado y llevan tres fines de semana consecutivos haciendo fiestas, Susana Distancia no fue invitada a estos eventos.

Voces coreando canciones, gritando y bebiendo son de nuevo la escena común de los sábados por la noche. En fin, cada quien es consciente (o inconsciente) de sus decisiones.