"Extraño abrazar a mi mamá", el dolor de una doctora en la pandemia

El mayor impacto para Elizabeth es el haber tenido que separarse de su familia por el temor a que se contagiaran de covid-19. Explica que su mamá tiene hipertensión, factor que la hace más vulnerable a presentar complicaciones, por eso decidió buscar otro lugar para vivir.

"La última vez que fui a ver a mi familia fue en mayo, los había dejado de ver en abril más o menos. El día de las madres fui a visitarla con cubrebocas y así de lejitos, no la abracé ni nada y a partir de ahí ya decidí no verla", expresa con nostalgia.

Ante el riesgo de que alguno de sus seres queridos se enferme, Elizabeth prefiere estar separada de ellos, pero los extraña. "Los necesito, yo necesito a mi mamá, abrazarla, platicar con ella normal, quisiera verlos, salir con ellos, estar con ellos. Luego digo no me he sentido mal, pero estoy en un lugar de riesgo y me da miedo contagiarlos".

En medio de esta situación, cuando se le pregunta cuándo cree que podrá volver a verlos, ella dice: "No sé, a veces lo pienso. Yo particularmente no lo sé, me muero de ganas de ver a mi familia, pero me preocupa, aunque en todo este tiempo no me he enfermado".

La pandemia se ha alargado más de lo que la mayoría de la población pensó que duraría, por ejemplo, Elizabeth comenta que al principio ella y sus compañeros del hospital pensaban que sólo duraría tres o cuatro meses, pero ahora creen que todavía va a tardar mucho en desaparecer.

Ya perdí el miedo a la covid, pero vivo con ansiedad

"Yo creo que lo más complicado es aprender a no estar todo el tiempo con miedo de que te puedas contagiar, de que algo te pueda pasar, porque estos son lapsos. Yo he platicado con mis compañeros y pasan por lo mismo, ansiedad, depresión, angustia", expresa la doctora Elizabeth, quien labora en el Hospital Pediátrico de Tacubaya.

El primer caso de covid-19 en México se reportó el 28 de febrero, a casi cinco meses de esto, el personal de salud se mantiene al pie del cañón, pero también ansían poder volver a convivir con su familia o incluso poder salir con amigos a tomar un café.

Elizabeth es pediatra y no está en área covid, pero relata que todo el tiempo tienen que estar protegidos, porque el coronavirus se manifiesta de diferentes maneras en los niños y les ha tocado revisar a algún menor y después enterarse que dio positivo.

"También, me he dado cuenta que nos hemos empezado a acostumbrar algo a esto, pero no deja de ser estresante. Acostumbrarse en el sentido de que debemos de tener precaución, de saber que siempre tenemos que usar cubrebocas, lavarnos las manos, saber que cualquier paciente lo debemos de ver con precaución, tanto por él como por nosotros", explica.

La joven doctora declara que ha pasado por múltiples etapas emocionalmente, al principio sentía miedo después sintió tristeza, angustia y también ansiedad, porque su día transcurre del hospital a casa y viceversa.

"Obviamente necesitas la recreación, necesitas ver a tus amigos, necesitas esa parte para seguir funcional, como cualquier persona y no la hay. Luego comentamos 'oye se abrió tal lugar', pero estamos bien conscientes que nosotros no vamos a ir ahí porque sabemos que implica un riesgo, entonces también estamos cansados".

Cuando se le pregunta qué le gustaría poder hacer para distraerse, Elizabeth responde: "pues lo que sea, prácticamente ir a tomar un café, dar una vuelta, lo que sea a final de cuentas nosotros estamos acostumbrados a que después de terminar tus jornadas dices ahora sí podemos salir a tomar un café o a comer y eso pues ahorita no".