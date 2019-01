Extitular del SAT a AMLO: "Presidente, está equivocado" tras nota de Fitch a Pemex

REDACCIÓN 31/01/2019 03:55 p.m.

El extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la agencia calificadora Fitch redujera la nota a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un hilo de Twitter de 10 posteos, el extitular del SAT escribió:

1. Las empresas calificadoras no tienen dentro de sus tareas o actividades detener el saqueo de un gobierno; para en su punto 2 continuar: Ellas miden la fortaleza y certidumbre financiera de un país o una entidad que emite bonos de deuda.

Buenos días presidente, está usted equivocado.



Abro hilo.



1. Las empresas calificadoras no tienen dentro de sus tareas o actividades detener el saqueo de un gobierno.



2. Ellas miden la fortaleza y certidumbre financiera de un país o una entidad que emite bonos de deuda. https://t.co/NKHIl0xXLw — Aristóteles Núñez (@AristotelesN) 30 de enero de 2019

5 claves para entender el golpe que le dio Fitch a Pemex

Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera directa y que no se aumentó la inversión en Pemex y que eso produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron anda, guardaron un silencio cómplice, y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar, a ver, ¿la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable?, ¿tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto como era la mala costumbre a quienes solicitaban el regreso del ISR?", criticó López Obrador.

La agencia calificadora Fitch Ratings degradó de "BBB+" a "BBB-" las calificaciones predeterminadas de emisoras en moneda local y extranjera a largo plazo de Pemex, así como sus calificaciones nacionales a largo plazo de "AAA" a "AA". La perspectiva de la calificación es negativa.

Lo anterior significa que la baja en las notas de Pemex refleja el deterioro continuo del perfil crediticio individual de la petrolera; y que Fitch prevé que la compañía reporte un flujo de fondos libre (FFL) negativo de entre 3 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares para 2018 y 2019.

Además, la calificadora mantuvo la perspectiva en negativa, lo que implica una posible nueva baja de la nota.

La rebaja de la nota de Pemex implica que esta cayó del escalón ocho al 10 en la escala de Fitch y queda al borde de caer en 'BB', que es grado especulativo.

Después de los primeros dos puntos, Núñez continuó con el hilo en la red social.

3. La calificadora mide la fortaleza financiera de Pemex para hacer frente a sus obligaciones de pagar deuda contraída. Las calificadoras no tienen como tarea detener o sancionar saqueos de gobiernos o empresas, su función es calificar riesgos.

4. Las calificadoras no pueden considerar solo la variable del combate al huachicol, Pemex tiene un problema mayor. Miden la perspectiva financiera de Pemex y valoran si encontrarán presiones financieras para enfrentar sus obligaciones.

5. El mayor problema de Pemex es la disminución de la extracción de petróleo, esta sigue cayendo. Si existiera un plan de inversión, transparente, serio y creíble en Pemex para incrementar la extracción de petróleo, la calificación podría mejorar.

6. La disminución de la calificación en Pemex es consecuencia de la caída en sus ingresos por la disminución en la extracción de petróleo y falta de rumbo en su dirección. A mayor riesgo crediticio mayor tasa de interés, a menor riesgo menor tasa.

7. La disminución de la calificación de Pemex implica un costo financiero adicional anualizado entre 20 y 30 mil millones de pesos. Es decir, Pemex deberá pagar más intereses por la deuda que tiene.

8. Usted comenta que no llegó la inversión extranjera a Pemex y al mismo tiempo crítica la reforma energética. Eso es una contradicción que confunde a los inversionistas. Sin reforma energética no habría inversión extranjera y ésta llega al sector no a Pemex.

9. Si usted cancela la reforma energética, anticipo, la calificación crediticia de Pemex y del país caerá. Usted podría posponer un programa de gobierno por 50 mil millones de pesos y canalizarlos a Pemex para inversión en exploración y extracción. Eso mejoraría la calificación.

10. Usted debe entender que los recursos del gobierno (contribuciones), no alcanzan para todo. No solo son buenas intenciones, se requiere racionalidad económica. Ahí reside el talento del administrador público. Mucho éxito, presidente.

