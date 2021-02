Extinto Estado Mayor Presidencial sigue vivo y cuesta 374 millones de pesos anuales

El Estado Mayor Presidencial (EMP) ya no existe, pero sus gastos de este año de 374 millones 133 mil 459 pesos aún representan una quinta parte de los gastos de la Oficina de la presidencia, de 1 mil 569 millones 844 mil 550 pesos, según lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El que fuera considerado el cuerpo de seguridad de los anteriores presidentes de México y que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia desapareció y ya no se ocupa de dicha tarea ni de cuidar a expresidentes o a otros funcionarios, desde el 1 de diciembre ya no reporta gastos del Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al EMP. La razón es que “entró en receso” desde el 1 de diciembre de 2018.

Tampoco tenía en versión pública el contrato, ni los nombres de los representantes de dicho fideicomiso, creado en 1992 para “coadyuvar o garantizar la educación de los hijos de los integrantes del Estado Mayor Presidencial que sufran un accidente en ejercicio de sus funciones, que tenga como consecuencia la muerte o incapacidad total y permanente”.

Sólo con una solicitud de información enviada por La Silla Rota se supo que los recursos del fideicomiso alcanzan los 14 millones de pesos 651 mil 421. 14 pesos. De acuerdo con la escueta respuesta de la Unidad de Transparencia del EMP, enviada el 1 de diciembre pasado, actualmente los recursos del Fideicomiso se distribuyen entre 34 beneficiarios, hijos de integrantes del EMP que sufrieron accidentes por su actividad.

De acuerdo con la información, los beneficiarios reciben un monto para poder continuar sus estudios. Esos apoyos varían con el nivel escolar que cursan. De acuerdo con un tabulador, quienes toman preescolar reciben dos mil 345.60 pesos, aunque la solicitud no aclara por qué periodo, ni cuántos beneficiarios son para ese y el resto de los ciclos escolares.

Quienes van a la primaria obtienen un monto de 3 mil 445.19 pesos.

-Para el nivel de secundaria los beneficiados tienen un monto de 3 mil 916.31 pesos.

-En el caso de la preparatoria o equivalente reciben 4 mil 688.02 pesos.

En el caso de quienes cursan en nivel superior, reciben 8 mil 613.76 pesos.

LAS RAZONES PARA DESAPARECER AL EMP

Desde que estaba en campaña Andrés Manuel López Obrador hizo la promesa de que en caso de ganar la elección por la presidencia, desaparecería al Estado Mayor Presidencial y lo reiteró ya como presidente electo, y adelantó que dicho cuerpo castrense no se haría cargo de su seguridad.

El desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial ha pasado también por la venta de los vehículos que usaban y el 25 de febrero el primer mandatario informó que ya se habían vendido 90 por ciento, por los cuales su gobierno había obtenido 90 millones de pesos, recursos que se destinarían a recursos sociales.

El pasado 1 de marzo, ya como presidente mencionó que el Estado Mayor Presidencial estuvo involucrado en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

“El mismo presidente (Gustavo) Díaz Ordaz aceptó lo del 68 y hay testimonios de que lo del 68, antes del Ejército estuvo el Estado Mayor Presidencial, que la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial, entonces se tiene que saber todo, pero que nos sirva de punto de referencia de que se trata de un régimen presidencialista”, dijo.

“Por eso insisto en que no deben buscarse solo chivos expiatorios y estar con lo mismo de que el presidente no está enterado o no le informaron, eso es puro cuento”, continuó.

El 29 de noviembre de 2012, en la antesala de dejar la presidencia, Felipe Calderón decretó que los ex presidentes mantendrían el mismo número de elementos del EMP que los que habían tenido asignados para su seguridad y su familia. Otra disposición fue que los ex presidentes gozaran de atención en el Centro Hospitalario del EMP. Pero eso ya fue derogado.

El pasado 2 de mayo el Senado de la República aprobó con 108 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones para modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la disolución del Estado Mayor Presidencial, y ese día el senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la comisión de Defensa de dicha cámara, y autor de la iniciativa discutida y votada para la desaparición del EMP, se refirió al tema.

El Estado Mayor presidencial, oneroso con todas las letras mayúsculas, desaparece, ya dejará de ser un cargo más al erario público

Sin embargo, se aprobó una adición a propuesta del coordinador de la bancada de Movimiento, Ciudadano, Dante Delgado, de conformar un cuerpo de seguridad especializado en la protección del presidente y para mantener la seguridad de las instituciones.

Pero además para este año el EMP tiene un presupuesto de 374 millones 133 mil 459 pesos, los cuales forman parte de alrededor de una quinta parte de los gastos de la Oficina de la Presidencia, que en total serán de 1 mil 569 millones 844 mil 550 pesos.

Los Servicios Personales ocupan la mayor parte del presupuesto del EMP, con 313 millones 443 mil 198 pesos, y para gastos de operación son los restantes 60 millones 690 mil 261 pesos.

EL FIDEICOMISO

El fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial fue creado en 1992, con el objeto de beneficiar a los hijos de los miembros del EMP que sufran una incapacidad total y permanente o bien fallezcan como consecuencia de un accidente fatal en el ejercicio de sus funciones.

Aunque cuando al nacer se conformó con aportaciones federales y de algunas entidades federativas, a partir del 2000 las aportaciones corresponden únicamente al personal militar y adscrito al organismo.

Se trata del fideicomiso 850-0EMP. En 2012 la disponibilidad era de 10 millones 085 mil 470 pesos, de acuerdo con la página de internet de Presidencia.

La Silla Rota busco en la Plataforma Nacional de Transparencia el Monto total uso y destino del Patrimonio fideicomitado. Pero al 30 de abril de este año no había información, debido a que “el Estado Mayor Presidencial no proporcionó la información por estar en receso desde del 01 de diciembre de 2018”.

En el caso de los años 2015-2017 no se pudo ver el padrón de beneficiarios, o los montos, usos y destinos del Patrimonio de 2018. Respecto a este último rubro, solo aparecen los tres primeros trimestres de 2016, y en ninguno se registran aportaciones ni donaciones. En 2018 no aparece ningún resultado.

Tampoco se ofrece información sobre el o los representantes del Fideicomiso, y sólo se sabe que la fiduciaria es Nacional Financiera.

El contrato tampoco es público, aunque aparece como un apartado dentro de la información pública de la PNT.

EL CUERPO

1 mil 869

1 mil 298 del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

153 de la Semar

32 de la Policía Federal

26 de la Secretaría de Seguridad Pública

360 civiles

LA HISTORIA

En la iniciativa que Félix Salgado Macedonio presentó ante el Senado, hizo un recuento de la historia del EMP y los considerandos de por qué debía desaparecer.

Su origen se remonta al establecimiento de la República, cuando en 1824 el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, creó una ‘Ayudantía General’.

Más tarde, el gobierno del general Mariano Paredes y Arrillaga decretó el 27 de julio de 1846 la creación de un ‘Estado Mayor Facultativo’, el cual estaría bajo las órdenes del titular del Poder Ejecutivo.

Antonio López de Santa Anna En los años de 1853 y 1854, el general Antonio López de Santa Anna integró un cuerpo especial que denominó ‘Estado Mayor de su Alteza Serenísima’.

El 15 de septiembre de 1857, el general Ignacio Comonfort dispuso se publicará el acuerdo proclamado en Ayutla, mediante el cual se expedía el reglamento del ‘Cuerpo Especial de Estado Mayor del presidente de la República’.

Durante la intervención francesa (1862-1867) y debido al traslado del gobierno del presidente Benito Juárez hacia el norte para mantener vigentes las instituciones republicanas del país, las funciones del ‘Estado Mayor Presidencial’ las asumió un reducido grupo de militares que se encargaron de su seguridad y lo asistieron en sus actividades.

En 1888, el gobierno del general Porfirio Díaz restableció el ‘Cuerpo Especial de Estado Mayor, cuya misión consistía en velar por la seguridad personal del presidente.

Posteriormente, el 7 de mayo de 1895 se dio a conocer el primer Reglamento Orgánico del ‘Estado Mayor Presidencial’, en el que se precisaron las atribuciones del jefe y sus misiones generales.

El 26 de junio de 1916 Venustiano Carranza expidió un decreto para reorganizar a los ‘Estados Mayores del Ejército Constitucionalista’, surgiendo así nuevamente la denominación de ‘Estado Mayor Presidencial, que se había modificado durante el gobierno de José Victoriano Huerta Márquez.

Siendo presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), el 12 de enero de 1942, se reformó la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales de 1926, motivo por el cual se transformó la ‘Ayudantía de la Presidencia en el Estado Mayor Presidencial’. El 15 de abril de 1942 para afrontar la situación impuesta por la Segunda Guerra Mundial, se expidió el ‘Reglamento del Estado Mayor Presidencial’, en el cual se asignó al organismo la función de auxiliar al presidente de la República en la preparación y organización militar, económica, legal y moral del país, para la guerra.

En este periodo se separan las funciones de Guerra de las de Marina, creándose la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina; se forma el Estado Mayor Presidencial y la Fuerza Aérea. Dentro de las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional se considera la planeación estratégica. Al término del conflicto armado en 1945, el Estado Mayor Presidencial reasumió sus funciones originales de seguridad y apoyo logístico para el presidente de la República.

El 24 de marzo de 1985, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) reformó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 1986. En esta versión se establecieron las tareas del organismo para auxiliar al presidente de la República en la obtención de información general, la planificación de sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad, participando en la ejecución de las actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento.

El 16 de enero del año 2004, Vicente Fox Quesada (2000-2006), siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el nuevo Reglamento del Estado Mayor Presidencial, que se publicó a través del Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del mismo año. Este ordenamiento actualizó la estructura, organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial como órgano técnico militar y como unidad administrativa de Presidencia de la República para facilitar el cumplimiento de sus atribuciones.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) reformó en dos ocasiones el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, el 1º de marzo de 2010 y el 29 de noviembre de 2012. En esta administración 2006-2012, se mantiene la vigencia del cuerpo de seguridad militar y se hace apología de su actuación, y se decretó a partir del año 2013.

“No obstante, los abusos y desbordes que tuvo debido a su actuación, en la época actual, a la llegada de un nuevo gobierno, se perfila la incorporación del EMP a sus unidades de origen”.

MISION

1 mil 863 efectivos hasta el 1º de marzo de 2006, último dato conocido. Es la suma de 11 Generales y Almirantes; 174 Jefes y Capitanes; 402 Oficiales subalternos; 821 Tropa y Marinería; 45 Policías y 410 Civiles.

Tenían oficinas en Palacio Nacional (área presidencial); Residencia Oficial de los Pinos; Edificio Molino del Rey; Predio Constituyentes; Hangar Presidencial (Aeropuerto Internacional, Benito Juárez. Cd. México); Centro Hospitalario (Constituyentes); Campo Deportivo (Constituyentes); y Campo Deportivo Militar Marte (Reforma)

El senador Salgado Macedonio expuso en sus considerandos que México es el único país en el mundo donde personal militar en Activo da protección a los funcionarios civiles. Que el Estado Mayor Presidencial como tal, se le asignó la función de auxiliar al presidente de la República en la preparación y organización militar, económica, legal y moral del país para la guerra.

Además, que hasta el año pasado el Estado Mayor Presidencial nutría a la estructura de la administración pública de escoltas militares, para dar protección a funcionarios, así como a visitantes extranjeros, familiares y cualquier personaje que ordene el presidente. Añadió que a través del sistema de escoltas y de funciones de seguridad pública, realizaba actividades de espionaje político. Recordó lo que se ha dicho que ha estado en algunos crímenes de Estado.