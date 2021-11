Exsecretario de AMLO: sin fundamento, acusar derechización de UNAM

El exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, calificó como una opinión sin fundamentos que se acuse a la UNAM de derechizarse como lo ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que en su opinión la Universidad Nacional es demasiado grande para ser calificada y criticada de manera superficial. También negó que el ecologismo y el feminismo hayan sido un invento neoliberal.

"Su grandeza no sólo proviene de sus números, sino de sus logros institucionales, académicos y morales. La UNAM no es sólo la universidad más grande de Hispanoamérica, con 367 mil estudiantes, más de la mitad de la investigación científica del país, con 46 institutos donde laboran unos 10 mil académicos, y 26 museos para la difusión de la cultura, es sobre todo una ´isla de libertad´ en una nación dominada por la coerción y la explotación provenientes del poder político y económico", publicó el académico en un artículo en el periódico La Jornada.

Su grandeza se la otorga haber creado y mantenido un ámbito para la libre creación de las ciencias, las humanidades, el arte y las tecnologías, que se expresa de mil maneras (sólo en 2020 los académicos de la UNAM ofrecimos al mundo ¡mil 500 libros!).

Esta atmósfera de pluralidad y tolerancia fue la que me permitió realizar aportes e innovaciones a lo largo de 50 años. Como universitario cuestionador y crítico fui inicialmente rechazado por mi propia comunidad académica (de biólogos y ecólogos), pero años después, aceptado y reconocido por mis colegas cuando mis contribuciones multidisciplinarias fueron avaladas y premiadas en el ámbito internacional

Toledo recordó que para 2017 fue el investigador de la UNAM más citado en la literatura mundial en ciencias sociales "y mis publicaciones hoy rebasan las 19 mil citas (Google Scholar). Mi caso es sólo uno entre decenas. Los sectores más avanzados, progresistas y hasta libertarios de la UNAM han florecido en estas décadas, lo cual no habría sido posible en una institución sectaria o monolítica".

Ahí están, recordó, las monumentales obras contra la modernidad capitalista de Pablo González Casanova y Bolívar Echeverría (1941-2010), cuyas herencias siguen vigentes. En economía están las contribuciones de Alejandro Álvarez (Cómo el neoliberalismo enjauló a México), Boris Marañón y su trabajo en comunidades, y de Andrés Barreda, creador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y del Tribunal Permanente de los Pueblos. Sergio Zermeño impulsó el proyecto Pro-Regiones (2000 a 2020) efectuando investigación participativa en Guerrero, Michoacán, Nayarit y estado de México, y Leticia Merino ha develado por décadas la importancia de los ejidos y comunidades forestales. Ana Esther Ceceña y Ana de Ita realizan estudios críticos sobre geopolítica y seguridad alimentaria.

En conferencia mañanera, el presidente López Obrador declaró que "es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos".

En ese sentido, indicó que los economistas de la universidad que defendían un modelo alternativo al neoliberal fueron silenciados, debido a "las atrocidades que se cometieron en ese periodo".

"Si se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM (...) que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante, al contrario muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los coptó a casi todos", señaló el jefe del Ejecutivo.

DESTACA TEMAS ENERGÉTICOS

Víctor Toledo también resaltó en su artículo que en la búsqueda de energías renovables con sentido social están los valiosos aportes de Luca Ferrari y Omar Masera, mientras Claudio Estrada creó el Instituto de Energías Renovables.

En esa tesitura están Carlos Gay y Amparo Martínez sobre el cambio climático. El poder subversivo de la ecología política ha sido largamente desplegado por Enrique Leff, Leticia Durand, Patricia Ávila, Gian Carlo Delgado y quien esto escribe, mientras la minería depredadora ha sido develada por Claudio Garibay

EN TEMAS JURÍDICOS

También destacó que en las ciencias jurídicas destacan las contribuciones de John Ackerman sobre democracia y de Orlando Aragón en la defensa de las autonomías indígenas. No podemos dejar de señalar la obra inmensa del politólogo Raúl Olmedo sobre democracia participativa, organización vecinal y desafío municipal, así como los aportes de Alejandro Labrador sobre gobernabilidad.

Sobre el derecho constitucional, AMLO dijo que "Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista y defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros y profesionales para servir al pueblo".

El mandatario sostuvo que ya no hay los economistas, sociólogos, politólogos y abogados de antes, por lo que tampoco hay derecho constitucional, y "el derecho agrario es historia".

"Ya no hay Derecho Constitucional, y ¿el Derecho Agrario? Es historia, ¿el Derecho Laboral? Todo es Mercantil, Civil, Penal, todo es esto (hizo una señal de dinero). Entonces, sí fue un proceso de decadencia", comentó.

El mandatario señaló que afortunadamente tiene la oportunidad de sentar y consumar la Cuarta Transformación para modificar todo, pues dijo que es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco.

"Se tiene esta oportunidad de sentar las bases de la transformación y si es posible consumar la Cuarta Transformación pero es un proceso. Tiene uno que remar contra la corriente", comentó.

