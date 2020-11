Expresidente hondureño detenido en aeropuerto, viajaba a CDMX

El motivo de la detención, según informó el exmandatario vía Twitter, fue una bolsa con 18 mil dólares que argumentó no le pertenece. (Cuartoscuro)

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido en el Aeropuerto Toncontín, de Honduras, cuando se disponía a realizar un viaje a la Ciudad de México para participar en un seminario organizado por el Partido del Trabajo.

El motivo de la detención, según informó el exmandatario vía Twitter, fue una bolsa con 18 mil dólares que argumentó no le pertenece.

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió en la red social.

"He hecho más de 400 viajes en mi vida y sé que portar esa cantidad de dinero es una ilegalidad", dijo el exgobernante a la emisora HRN, visiblemente asustado, citó el medio Proceso, de Honduras.

La ruta aérea que seguiría Zelaya era vuelo a la Ciudad de México con una escala en Houston, Texas.

