Explica AMLO cómo se dará el perdón a corruptos

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó perdonar a quienes han incurrido en actos de corrupción e iniciar una nueva etapa en la vida del país.

Es un perdón, es un perdón o sea eso lo que se está planteando es decirle al pueblo de México punto final que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que adelante no haya perdón para ningún corrupto”, dijo.



López Obrador aseguró que no obstruirá los procesos judiciales que se han iniciado en contra de presuntos corruptos, aunque advirtió que su administración no se “empantanará” en perseguirlos.

“Todo lo que está en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver el planteamiento que hice anoche y que he venido sosteniendo desde la campaña es de que nosotros no apostemos a la persecución (…) no creo que sea bueno para el país el que nos empantanamos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, aseveró.

Tras montar una guardia de honor en el sitio donde el 22 de febrero de 1913 fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, el próximo mandatario adelantó también la creación de una agencia de información del Estado.

“Algo como lo que sucede en España que hay un Instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista (…) eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión, pero es un proceso se está analizando”.

Respecto a la conmemoración del 108 aniversario de la Revolución mexicana, López Obrador criticó que no se preserve la memoria histórica.

Uno de los problemas del periodo neoliberal, entre otros, es que se apostó a que olvidáramos nuestra historia. Ahora resulta que el 20 de noviembre, una fecha tan importante, se convierte en un fin de semana para el consumismo”, lanzó.

