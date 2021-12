Expertos ven una CNDH sometida a la 4T

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está sometida a la actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese sometimiento mantiene la crisis de violaciones que el país ha padecido por años. Así lo consideraron expertos en la materia, consultados por La Silla Rota.

"Fue un sometimiento total al modelo gubernamental", señaló Alberto Athié, exmiembro del Consejo Ciudadano de la CNDH. El también activista advirtió que la visión sometimiento se reflejó en las primeras decisiones administrativas que tomó Rosario Piedra Ibarra.

PUEDES LEER: Reabrir caso Colosio, recomienda de CNDH a FGR por tortura a Mario Aburto

Una de esas decisiones fue sumar a integrantes del grupo Eureka a las visitadurías de la CNDH; otra fue alinearse al gobierno de la autodenominada 4T.

Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, evaluó que la CNDH trabaja de manera limitada por la cercanía con el gobierno, pero consideró que, si bien hay avances, aún sobresale la crisis de derechos humanos en el país.

"No quisiera que se dijera que todo está mal o todo está perfecto. Hay temas en los que se avanzó, pero también hay temas pendientes. La crisis de desapariciones continúa y la impunidad y la falta de respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos. Mi balance es una gestión que se caracteriza por claroscuros en materia de derechos humanos".

La mañana de este martes, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha dado los mejores resultados en materia de derechos humanos, pues solo ha recibido dos recomendaciones de la CNDH contra violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas y calificó eso como un logro por tener "menor letalidad", en comparación con sus antecesores.

Sin embargo, apenas el 13 de diciembre se reportó la desaparición de tres personas en el municipio de Los Reyes, Michoacán, a manos de elementos de la Guardia Nacional. Luego de la liberación de uno de ellos, la corporación dijo que ya investiga los hechos.

En abril de este año, se vinculó a proceso a 30 marinos relacionados con el delito de desaparición forzada en Tamaulipas, en varios hechos llevados a cabo en el primer semestre de 2018.

EL RELEVO EN LA CNDH

Aunque partidos de oposición señalaron que la CNDH perdería su autonomía por la cercanía de su ahora titular, Rosario Piedra Ibarra, con el presidente López Obrador, su nombramiento fue empujado por Morena y sus aliados legislativos, incluidos algunos votos de la fracción del PRI en el Senado.

Han pasado dos años de aquella elección de los legisladores, el último discurso público de Piedra Ibarra ocurrió en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad que se realizó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Tabasco el pasado 17 diciembre. La titular de la CNDH centró su discurso en una línea: que el Estado no es represor.

"La responsabilidad de la CNDH es observar a la autoridad, cuidar y defender al pueblo... Si queremos construir un mejor país esa es la mejor asociación para lograrlo: una Comisión de Derechos Humanos autónoma, en plenitud de su ejercicio como garantía de la contención de los excesos del poder; y una autoridad abierta al escrutinio y juicio de quienes tenemos la obligación de cuidar sus actos como antes no pasaba".

LOS ANTECEDENTES

Alberto Athié contextualizó que, junto al ahora senador Emilio Álvarez Icaza, trabajaron desde 2014 para evitar la reelección del entonces ombudsperson, Raúl Plascencia. "Fue complicado porque estaban involucrados los partidos y la presidencia de la República", recordó.

"Logramos la no reelección y conseguimos un nuevo presidente, que fue Luis Raúl González. Consideramos que se trabajó mejor, pero había pendientes por resolver; uno de ellos su cercanía al PRI y la presidencia. Fue una ilusión pensar que con la actual administración lograríamos independizar más a la Comisión".

PUEDES LEER: Nombramientos de Rosario Piedra en la CNDH violan su propia ley

Athié recordó que renunció al Consejo, junto con Marie Claire Acosta, María Ampudia y Olga Noriega, por el silencio que guardó la CNDH "en asuntos delicados que implicaron presuntas violaciones a derechos humanos y fueron cancelados, como Ayotzinapa".

"Miremos el tema de migración y comunidades indígenas, el enfrentamiento de los chontales en Tabasco, la trata de personas con el nuevo gobierno de Veracruz cuando el presidente dijo que no era relevante. El tema de las niñas que se vendían en Guerrero y afirmó que tampoco era algo relevante".

Athié advirtió que los próximos tres años de este gobierno serán acotados en estos temas porque la CNDH "carece de autonomía y es utilizada a modo del gobierno federal". Por ello, sugirió que al final de este sexenio la causa de los derechos humanos debe ser reconstruida "con la autonomía suficiente de poderes fácticos de políticos y partidos, volverla una instancia autónoma con recursos y capacidad de gestión propia".

"UN BALANCE DE CLARO-OSCUROS"

Ansolabehere resaltó que, en materia de desaparición, hay algunos puntos positivos, como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el aumento de presupuesto, el reconocimiento de la jurisdicción del Comité de Desaparición Forzada para recibir casos individuales y la creación de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa. Pero, destacó, las violaciones en general de derechos humanos siguen como un problema real y prioritario.

"Sabemos que los derechos humanos no son solo sus violaciones, también requiere el diseño de políticas integrales de prevención para detener esta crisis. Decir que esta administración solo ha recibido dos recomendaciones no significa un logro, no podemos evaluar el desempeño de derechos humanos de un gobierno solo por el monitoreo internacional sino también por sus políticas internas".

Desde su perspectiva, la investigadora consideró que la CNDH no ha sido del todo sumisa a la 4T por algunos de sus posicionamientos en temas migratorios.

"Los ciudadanos tenemos que ser protagonistas en la construcción sobre este problema. Mi frase es que los derechos humanos son la piedra en el zapato de los gobiernos; y el día que abandonemos la crítica, dejaremos de defender los derechos".

¿ALGUIEN HA VISTO A LA CDNH?: ÁLVAREZ ICAZA

El senador independiente afirmó que "la CNDH está perdida, inexistente". "Si alguien sabe de ella por favor repórtela al 911", dijo en su participación en el programa Incidir en México, que abordó el tema de derechos humanos.

"Para mí el debate debe ir más allá de López Obrador para no engarcharnos en sus bolas de humo, sobre lo que dijo o no dijo. Tiene que ser sobre lo que queremos de México", agregó.

Consideró que ahora "hay un enorme desencanto, decepción y casi diría traición de la agenda de derechos humanos: la Comisión que defiende a víctimas estuvo año y medio año acéfala; además, el mecanismo para defender periodistas estuvo sin recursos y rebasados".

Por su experiencia en el tema Álvarez Icaza recordó que en su paso por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal (de 2001 a 2009) le permitió conocer a una parte de la actual cúpula de gobierno.

"Andrés Manuel, Marcelo, Encinas, Bejarano, Martí, la propia Sheinbaum y todo ese equipo político eran mis clientes frecuentes, me los conozco muy bien".





(djh)