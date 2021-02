Exoneración a Bartlett; "¿No que no había intocables?", reprocha Gálvez; nadie puede decirse engañado: Loret de Mola

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sólo puede ser investigado por sus actividades realizadas desde el 1 de diciembre de 2018, así lo reveló Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

“Para que haya conflicto de interés debe actualizarse que el servidor público tenga que intervenir en dicho conflicto de interés y no hubo tal”, dijo la titular de la SFP en conferencia en torno al director de CFE.

“Como director de la CFE no ha intervenido en las empresas de sus hijos”

Sandoval indicó además que no hay contratos relacionados con Manuel Bartlett y sus familiares, con la empresa productiva del estado.

Respecto enriquecimiento oculto u ocultamiento de interés, Sandoval ballesteros dijo que tampoco hay elementos para proceder en contra de Bartlett Díaz.

“Es preciso mencionar que con base en la ley en la materia no procede acusaciones por enriquecimiento inexplicable ni ocultamiento de interés de Manuel Bartlett”, concluyó

Manuel Bartlett, director de CFE, reportó que no tenía concubina ni pareja sentimental y se acreditaron propiedades a diversas personas e hijos, pero no tenía obligación de reportarlo por no tener matrimonio ni nada, reafirmó la titular de la SFP.

En septiembre, Manuel Bartlett Díaz evadió los cuestionamientos acerca de la indagatoria que se hace por la supuesta opacidad en su declaración patrimonial.

Al salir de Palacio Nacional, el funcionario fue cuestionado por una reportera que le preguntó sobre las supuestas propiedades que no declaró a lo que Bartlett se limitó a declarar:

"El Tren Maya va muy bien, chu-chu-chú, chu-chu", dijo mientras se alejó del lugar rumbo a la puerta Marina.

"¿No que no había intocables?"

La senadora Xóchitl Gálvez criticó en un video colgado en Twitter:

"Nueva muestra de que el combate a la corrupción que prometió la 4T es solo palabrería", escribió en la red social.

En una columna express en el diario El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola criticó la exoneración.

"La exoneración de Manuel Bartlett derrumba el discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador. A un año de gobierno, el presidente ha decidido rendir su principal bandera", publicó.

Indicó que nadie puede decirse engañado. Desde que publicamos los reportajes sobre las casas y las empresas vinculadas al director general de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente adelantó en una conferencia mañanera lo que ocurriría: su Secretaría de la Función Pública iba a investigar y lo iba a exonerar por falta de pruebas.

Todo lo demás fue darle forma a la decisión tomada: Feliz Navidad, Bartlett.

