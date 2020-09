Exmando de la extinta Policía Federal tramita amparo contra captura

La exsecretaria general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, solicitó un amparo para evitar ser detenida por una investigación en su contra que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

Martínez Zamora es buscada por las autoridades por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto cercano a los dos mil 500 millones de pesos a través de compras de patrullas, aeronaves y tecnología, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

A través del recurso presentado el pasado 31 de agosto en un Juzgado Federal, Frida Martínez Zamora, solicita la protección de la justicia contra cualquier orden de captura en su contra, al considerar que se trasgreden, en su contra, los artículos 14 y 16 de la Constitución.

En el documento que presentó, Frida Zamora, de origen hidalguense y cercana al ex secretario de Gobernación, actual Coordinador de bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, argumenta que han acudido a su casa buscarla en diferentes inmuebles del Estado de México.

"Al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que, en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial, personas que se ostentaron como agentes policiales -sin especificar corporación- han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscritas, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión".

Al analizar el recurso, el cual no ha sido admitido, el juez le pidió especificar su dirección donde habita, así como precisar los actos que reclama en un plazo de cinco días, de no hacerlo se tendrá por no presentado el recurso de amparo.

"Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a las promoventes que, de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito".

En el mismo documento, la ex secretaria General de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, solicitó que se mantengan en anonimato sus datos personales.