¿Existirá un frente opositor para el 2021?

La principal queja política es que durante la 4T no existe oposición. El propio presidente López Obrador lo afirmó el 1 de septiembre en su informe presidencial cuando afirmó “la oposición no se ha consolidado y está moralmente derrotada”.

¿Por qué a 18 meses de gobierno, no existe una oposición? ¿Fracasó en su intento? Benito Nacif, consejero electoral, tocó el tema en el foro virtual Futuro 21 “Reconstrucción Nacional y Fortalecimiento Institucional”.

“La oposición está muy fragmentada”, señaló. “Significa coordinarse y los integrantes del grupo pueden tener intereses y posiciones ideológicas diversas. También los operadores políticos de la 4T en el congreso aprovechan las divisiones en la oposición para acentuarlas. Ha habido casos en los que algunas posturas extremas de la 4T han sido enfrentadas por la oposición cuando el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano logra coaligarse y detener, principalmente en el Senado, ejercer su poder de contrapeso y control sobre la mayoría”.

Nacif puntualizó que Morena y sus aliados buscan debilitar esos pequeños intentos; y puso como ejemplo la reciente salida del senador por Movimiento Ciudadano, Enríquez Herrera, quien ingresó ya a la bancada de Morena. “Es una decisión deliberada del partido en el poder de anular contrapesos”, opinó.

“Estamos enfrentando una situación histórica, hay un malestar creciente de la ciudadanía que se está reflejando en no optar por los partidos y esa es una pregunta importante para ellos. Pero además los partidos deben de aprender de hablar con la oposición para fortalecerse”, consideró. “Cada quien puede expresar lo que quiera… para ser una oposición franca y abierta… es necesario el espacio, lo sabe Julio Scherer, el consejero jurídico de Presidencia, que no nos critiquen desde el poder, no estamos en contra de Andrés Manuel, él no es el problema de este país hay muchos otros y tenemos que aprender a resolverlos”, dijo Alberto Athié, exconsejero de la CNDH.

Por su parte Gabriel Quadri, excandidato presidencial, señaló que la oposición está obligada a unirse como bloque para llegar a las elecciones intermedias del próximo año. “Hay que exigirles la unidad, diálogo y acción concertada hacia el 2021”.