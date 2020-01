Exigentes "cartitas" de niños ponen en aprietos a los Reyes Magos

Ser Rey Mago no es una tarea fácil. Los pequeños dejan sus cartitas con la ilusión de que al día siguiente encontrarán bajo el arbolito todo lo pedido, pero no siempre es así, ya que en muchas ocasiones, los juguetes que llegan a solicitar exceden el presupuesto contemplado y casi siempre son artículos tecnológicos.

Ivanna, una pequeña de 6 años de edad, pidió muñecas Pin y Pon (de 150 hasta 700 pesos, según el modelo), Barbies (desde 80 y hasta 700 pesos, según el modelo), la camioneta Camper de lujo de Barbie (2 mil 800 pesos), una muñeca Nancy (de 250 a 750 pesos, según el modelo), más los juguetes que llega a ver en la televisión y se le antoja agregar al borrador de cartita que tiene. Aproximadamente de todo lo que quiere, es un promedio de 4 mil 500 a cinco mil pesos.

En entrevista con La Silla Rota, Melchor, Gaspar y Baltasar se voltean a ver desconcertados, pues como cada año, deben de llevar juguetes a todos los niños del mundo y desconocen cómo le harán para poder cumplir con "la lista interminable de Ivanna". Esperan poder obtener recursos de alguna tarjeta de crédito para adquirir los juguetes y no decepcionarla.

Aseguran que este año "están muy gastados y que la situación económica por la que atraviesan no es fácil".

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que en esta temporada se pueda superar una derrama económica de 17 mil 550 millones de pesos en todo el país, lo que representará un crecimiento del 6 por ciento para el sector y donde se destacan las preferencias por juegos tecnológicos.





JUGUETES DE TODOS TIPOS, COLORES, PRECIOS...





Carritos, bicicletas, muñecas, muñecos Funko, masas Play Doh, Nenucos, Barbies, muñecas Pin y Pon, patinetas, muñecas LOL, videojuegos, tablets y un sinfín de diversión fue lo que encontró La Silla Rota en un recorrido en la explanada del monumento a la madre donde cada año se pone un tianguis de juguetes.

"Aquí puedes encontrar de todo", aseguró el rey mago Gaspar a La Silla Rota.

"Claro que es importante que vengas con tiempo y paciencia, que busques entre puesto y puesto, ya que puedes llegar a encontrar variaciones de precios de hasta 100 pesos por juguete o incluso que tengas que ir a otros lados porque lo que buscas no hay o ya está agotado. Yo hago mi recorrido en varios tianguis o tiendas departamentales y comparo precios. Trato de adquirir mi lista desde noviembre para no verme tan apretado en enero", detalló.

De acuerdo con el informe "En busca del juguete prometido", realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ser Rey Mago cuesta a los bolsillos de los mexicanos entre 8 mil y 11 mil pesos por niño, y se estima que esta cantidad incrementa debido a que los menores piden en sus cartitas juguetes tecnológicos que son los que en ocasiones llegan a ser los más caros.

Mientras que el Rey Mago Baltasar prefirió adquirir sus regalos en tiendas departamentales o de autoservicio: "hay que cazar precios, a veces hay juguetes que cuando ya se acerca la fecha los rebajan, pero hay otros que no, o simplemente no los encuentras. Ahorita, por ejemplo, un ´Hatchimals Baby´ está en mil 900 pesos. Los juguetes que están de moda son los que llegan a ser los más caros".

Asegura que prefiere adquirir los juguetes en tiendas de autoservicio que en mercados ambulantes porque no siempre salen tan buenos, además de que "son más caros y no siempre hay una seguridad en la garantía. En las tiendas sí y también se pueden adquirir a meses sin intereses".

¿LO BARATO SALE CARO?





En otro recorrido realizado por La Silla Rota en la calle de Correo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México se encontraron juguetes de todo tipo e incluso la venta de los mismos a mayoreo donde el precio disminuía si se compraban más de 3 piezas.

La diferencia con tiendas establecidas, es que la mayoría de puestos ambulantes no daban una garantía y a pesar de que, en varios lugares se encontraron precios accesibles, la calidad de juguete no era la misma.

"Malbaratando lo barato, malbaratando lo barato", gritaba el dueño de un puesto ambulante que vendía bolsas de dinosaurios en 10 pesos y Barbie de imitación y origen chino a 30 pesos.

"Yo sé que no es el mejor juguete, pero aun así se vende. Hay Reyes Magos que no tienen muchos recursos y pues a veces este tipo de juguetes ´les tira paro´ en sus bolsillos, ¿no? Yo todo vendo y lo que no, lo guardo para el próximo año y lo vuelvo a sacar", afirmó Jesús, comerciante informal.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad (53.9%) de los menores de entre seis y 11 años utiliza internet regularmente, mientras que en adolescentes de 12 y 17 años la proporción alcanza 85.9 por ciento. Esto fomenta el uso de juguetes electrónicos con acceso a la web y que por lo mismo eleva sus costos.

"la verdad es que sí encuentras juguetes más accesibles, lo malo es que no tienen garantía y como podrás ver, la calidad no es la mejor. Este, por ejemplo, tiene rebabas. Es cosa de buscarle precios y pues seguro encuentras algo que valga la pena. Yo estoy consiguiendo mi cartita desde noviembre, aproveché la venta nocturna y ya tengo todo, pero igual vine a darme una vuelta porque también les llevo Reyes a los niños que viven en condiciones más limitadas".





