Exigen profesionales de la salud disculpa pública a AMLO por acusación

Un grupo de 82 médicos y seis organizaciones de especialistas de la salud exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que ofrezca una disculpa pública por sus comentarios en los que dijo que durante el periodo neoliberal los médicos sólo buscaban enriquecerse. Asimismo, solicitaron que el gobierno dé información veraz sobre los fallecimientos y casos confirmados de covid-19.

La noche de este lunes se emitió una carta firmada por el ex secretario de Salud, José Narro Robles, el ex comisionado Nacional para la atención de la influenza en México, Alejandro Macías, y organizaciones de médicos como el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, la Federación Mexicana de Medicina Nuclear y de Imagen Molecular, y la sociedad Mexicana de Trasplantes, entre otros.

En el documento, los firmantes solicitan que el presidente López Obrador "ofrezca una disculpa pública formal por las ofensas verbales que usted infirió a la profesión médica el pasado 8 de mayo".

Exigieron que "se dé información veraz sobre la pandemia, incluidas las cifras reales de personas fallecidas y contagiadas". Asimismo, piden que se otorgue el presupuesto suficiente para insumos, medicamentos y equipo, así como para la contratación de personal.

Solicitaron también que las autoridades del Sector Salud eviten las presiones a los médicos y enfermeras, y que se apliquen las pruebas de diagnóstico necesarias, así como las medidas de aislamiento a las personas que así lo requieran, sobre todo antes de levantar el confinamiento.

Otro de los puntos de la carta es que el Consejo de Salubridad general sea la instancia que se haga responsable de conducir las acciones que se aplican para combatir la pandemia de covid-19.

Esta carta se da en respuesta al comentario que hizo el presidente López Obrador el pasado 8 de mayo, cuando dijo que en el periodo neoliberal los médicos sólo buscaban enriquecerse. El fin de semana alrededor de 50 organizaciones de médicos de todo el país emitieron comunicados en los que rechazaban los señalamientos que hizo el mandatario.

En la conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador expresó: "Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso, no, cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos. Es que todo lo estuvieron tergiversando, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal".