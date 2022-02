Exigen ONG justicia para Tadeo; acusan silencio de la CNDH tras 29 días

Una veintena de organizaciones de derechos humanos y activistas firmantes criticaron los 29 días que han pasado desde el hallazgo del cuerpo del bebé Tadeo en el basurero del penal de San Miguel, en el estado de Puebla y que continúe la lentitud e incapacidad de las autoridades para avanzar en las investigaciones; además del silencio por parte de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), máxima autoridad en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país.

"Las autoridades del estado de Puebla han dado carpetazo a este terrible suceso, deteniendo y vinculando a proceso a una serie de personas, armando una historia que a quiénes hemos seguido de cerca este caso, siembran más dudas que certezas. Por ello, como sociedad civil organizada que trabaja para transformar la vida de niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia en México, exigimos a las autoridades completa transparencia del caso", advirtieron organizaciones como Reinserta, OCUPA Organización Comunitaria por la Paz y La Bola, entre otras.

Saskia Niño de Rivera. (El Sol de Puebla)

En su documento, indicaron las 24 firmantes, hace 20 días la CNDH decidió no atraer la investigación de Tadeo porque consideraba que no era necesaria su intervención, hace 13 días Rosario Piedra mencionó que "el caso Tadeo no se investigaba porque no había queja formal en la CNDH; hace 10 días, diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada realizamos la petición formal para que investiguen este lamentable suceso. 10 días de completo silencio y opacidad.

EXIGEN PROTOCOLOS PARA INGRESO DE NIÑOS EN CÁRCELES

Las organizaciones advirtieron que los centros penitenciarios de Puebla están en "una profunda crisis de gobernabilidad". Por ello, exhortaron a las autoridades penitenciarias a implementar protocolos de ingreso y estancia para que las niñas y niños que visitan las cárceles de Puebla puedan hacerlo en espacios seguros y sin que sus vidas corran peligro.

"Hoy seguimos sin respuestas claras por parte de las autoridades de la CDMX quienes no han sido capaces de dar una explicación clara sobre cómo el cuerpo de Tadeo fue exhumado. Seguimos sin saber qué vínculo existe para que Tadeo haya sido enviado a un penal de Puebla, seguimos sin saber quiénes son todos los detenidos del caso y por qué están detenidos. La explicación del ingreso de Tadeo para cerrar este lamentable suceso, a palabras de Miguel Barbosa, es ´para desestabilizar el Centro Penitenciario´, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo desestabilizar un penal cuando nunca ha sido estable´".

¿QUÉ PASÓ?

Fueron cinco personas las que participaron en el ingreso del cadáver del bebé Tadeo al penal de San Miguel hallado en un contenedor de basura el pasado 10 de enero.

La Fiscalía del Estado informó que detuvo a dos mujeres identificadas como Nadia Carolina N. y Jessica N, además de que solicitará imputación en contra de tres hombres más por su participaron en la introducción del cuerpo del menor de edad al penal.

De acuerdo con la indagatoria Nadia Carolina N habría introducido al menor al reclusorio con el apoyo de la custodia Jessica N.

Derivado de las investigaciones, el miércoles 2 de febrero, el Juez de Control libró orden de aprehensión en contra de Nadia Carolina N. y Jessica N, y solicitó audiencia inicial para formularles imputación por delitos contra la Ley General de Salud, Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones y Encubrimiento. También Jessica N. enfrentará cargos por Incumplimiento de un Deber Legal.

Además, la Fiscalía solicitará audiencia para dos internos Antonio N por los delitos de Violación a la Ley General de Salud, Infracciones a Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones y Asociación Delictuosa; y Sergio N por los delitos de Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento y Asociación Delictuosa. Ambos internos habrían estado coludidos con las dos mujeres anteriormente mencionadas.

En el caso de Antonio N fue el responsable de instruir que el cuerpo fuera introducido al reclusorio, además de recibirlo y ocultarlo. Mientras que Sergio N habría sido el encargado de depositar al bebé al contenedor de basura.

La quinta persona que presuntamente participó en introducir el cuerpo del bebé Tadeo sería Gerardo N, quien era un custodio del penal y responderá por los delitos de Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento y asociación Delictuosa.

Las cinco personas, presuntamente participaron en la introducción del cuerpo del menor de edad al reclusorio. Nadia Carolina N. lo habría llevado al Centro Penitenciario y se le ubica como visitante frecuente de Antonio N., mientras que los custodios Jessica N y Gerardo N habrían colaboraron con Nadia Carolina N.

CASO TADEO

El pequeño Tadeo nació el 4 de octubre de 2021 y por problemas intestinales murió el 5 de enero de 2022 fue sepultado al día siguiente en el panteón de Iztapalapa.

El caso del bebé fue dado a conocer por Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta el pasado 10 de enero.

Niño de Rivera informó que el bebé fue localizado en un basurero dentro del penal tenía una incisión quirúrgica a la altura del abdomen.

Al pequeño, su familia no le retiró la pulsera con la que salió del hospital, esa donde las enfermeras anotaron sus apellidos para armar su expediente; gracias a ese plástico se conoció que el cuerpo envuelto en una bolsa de papel, hallado el 10 de enero pasado en la basura del Centro Penitenciario de Puebla, había sido exhumado clandestinamente de un panteón de Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México.

Otros firmantes fueron: Yadira Itzayana Borgua Martínez, Coordinadora General del Colectivo Derechos sin Barreras; Jimena Cándano Conesa, Directora General de Fundación Mexicana de Reintegración Social (Reintegra A.C); Daniela Ancira Ruiz, fundadora de La Cana Proyecto de Reinserción Social A.C; Adriana Leyva, fundadora de Mujeres Unidas X la Libertad A.C; Eunice Rendón Cárdenas, de RED VIRAL y Agenda Migrante; Miroslava Ortiz Flores, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC); Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Penal A.C; Luis Guillermo Ucha Cabadas, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, A.C. (CINED); Daniel Serrano de Rejil, fundador de Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. (INSADE); Paulina Elsa Zepeda García, representante de Red Viral Ciudad de México; Simón Hernández de León, coordinador de la Clínica Jurídica "Minerva Calderón"; Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática; Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana de Puebla; Colectivo Artístico Proyecto 21; José Ramón Aldava Lares, de Uniendo Caminos por México A.C; Abraham Monárez, SuperArte, Ciudad Juárez; Alejandro Ernesto Vázquez Martínez; Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; Renata Villarreal, fundadora de Marea Verde México y la Red Mexicana de Colectivas Feministas; David Sánchez Romero, y Vania Meliveth Ríos Hernández