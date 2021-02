Exigen ONG cobertura para todas las enfermedades de gastos catastróficos

Alrededor de 15 organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover y defender el derecho a la salud y a trabajar con pacientes de diversos padecimientos exigieron que haya cobertura para todas las enfermedades de gastos catastróficos así como otorgar los mismos tratamientos en todo el sector salud.

Las ONG agrupadas en la Alianza Ciudadana por la Salud, propusieron al gobierno “avanzar hacia la construcción de un sistema de salud integrado, centrado en la persona, con equidad y asequible, que fortalezca la atención primaria a la salud, sin descuidar el segundo y tercer nivel de atención y que ofrezca servicios públicos de calidad”.

En un comunicado conjunto, coincidieron con la intención del presidente López Obrador y del gobierno de lograr la cobertura del sistema de salud para todas las personas, de manera equitativa.

“Reconocemos los esfuerzos por enfrentar la corrupción que afecta a los servicios de salud así como la prioridad pública que se le está dando a garantizar la atención en salud, asequible, sin incurrir en gastos de bolsillo”, indicó la Alianza Ciudadana por la Salud.

Además de la corrupción, destacó cuatro problemas estructurales que afectan de manera directa el ejercicio del derecho a la salud: El sistema está fragmentado, es inequitativo, está centrado en lo curativo y tiene calidad deficiente.

Advirtió que las organizaciones civiles refieren que el sistema de salud está fragmentado en más de 50 instituciones de salud, pues además del IMSS y del ISSSTE, están los 32 servicios estatales de salud, los “ISSSTEs” estatales y otros servicios como Pemex, Defensa y Marina.

“La fragmentación genera, a su vez múltiples problemas; quizá el más importante sea la exclusión de atención médica para alrededor de 20 millones de personas”, explicó.

Inequidad y discriminación

La Alianza Ciudadana por la Salud criticó además que el actual modelo del sistema de salud es inequitativo “por diseño, pues la cobertura o ‘paquete’ de atención médica provisto por las diferentes instituciones públicas de salud es distinto, generando trato diferenciado y discriminación”.

“Quienes viven en zonas rurales marginadas reciben un paquete mínimo de servicios. El gasto público per cápita en salud es 40% para quienes tienen seguridad social respecto a quienes no la tienen. Por eso, afirman que la inequidad del Sistema Nacional de Salud no será superada mientras permanezca, la distinción entre derechohabientes y no derechohabientes de la seguridad social”.

Ante ello, la Alianza Ciudadana por la Salud presentó cuatro objetivos para la transformación del sistema público de salud:

• Garantizar el acceso a servicios de salud como derecho de todas las personas, sin importar su régimen de contrato laboral.

• Garantizar acceso efectivo asequible para todas las personas, con equidad en su financiamiento y en la aplicación de recursos dedicados a la prestación de servicios, superando las brechas de desigualdad, el trato diferenciado y la discriminación estructural.

• Priorizar la atención preventiva para mantener sana a la población sana, para evitar que enfermen las personas con riesgos específicos y para detectar y contener las enfermedades en sus fases iniciales, evitando sus complicaciones; sin dejar de garantizar de manera progresiva el tratamiento de todos los padecimientos, incluyendo los de baja prevalencia, tanto en el segundo como en el tercer nivel de atención.

• Establecer un modelo de calidad en la salud centrado en las personas para la atención oportuna preventiva, curativa y especializada, de manera coordinada, efectiva y eficiente.

Las organizaciones civiles que forman la Alianza Ciudadana por la Salud son Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Aquí Nadie se Rinde, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Asociación Mexicana de Fibrosis Quística (AMFQ), Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide (AMEPAR), Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC), Casa de la Sal, Fundación Infantil Ronald McDonald, Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FUNDHEPA), Nutre un Niño, Red de Acceso, Red por la Salud CEMEFI, Trascendiendo con Resiliencia y Dignidad, Trasplante y vida, y UNIDOS Asociación ProTrasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina.

(Luis Ramos)