Exigen mujeres disculpa pública de AMLO por minimizar feminicidios

El grupo de mujeres que se manifestaron afuera de Palacio Nacional contra la violencia de género exigen una disculpa pública del presidente Andrés Manuel López Obrador por minimizar los feminicidios en el país.

Gritando "asesinos, asesinos son ustedes", el grupo de 10 manifestantes salió del diálogo que tuvieron en Palacio Nacional con personal del Instituto Nacional de las Mujeres. Denunciaron que sólo fue una "simulación", ya que no atendieron ninguna de sus exigencias bajo la justificación de que no está dentro de sus atribuciones.

"Solicitamos que mañana a primera hora el presidente se disculpara ante su falta de empatía que tuvo al tratar el asunto de los feminicidios. Le pedimos que se posicione, que analice su mensaje político ante la violencia contra nosotras las mujeres", declaró una de las manifestantes.

"Él (el presidente López Obrador) es el responsable, qué le queremos pedir, que se disculpe por las declaraciones que hizo de que los feminicidios están alterados y están opacando a su rifa del avión", dijo otra de las chicas.

#Ahora Exigen que el presidente López Obrador ofrezca una disculpa pública por minimizar los feminicidios. pic.twitter.com/2fcQiSsJFy — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020

Denunciaron que no hay voluntad política y que el tema del feminicidio no está en la agenda del presidente, por lo que van a seguir realizando las acciones necesarias para que se atienda este problema de violencia de género.

Las manifestantes destacaron que tampoco dieron respuesta a su demanda de sanciones a los medios de comunicación que publicaron las fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla, exponiendo a las víctimas y revictimizando a sus familias.

Otros de los temas que querían abordar en el diálogo con las autoridades son la violencia y agresiones en la UNAM, UAM y preparatorias, la despenalización del feminicidio y que las denuncias interpuestas avancen.

#Ahora Manifestantes denuncian que el diálogo en Palacio Nacional sólo fue simulación, ya que no le dieron respuesta a ninguna de sus demandas. https://t.co/txAReKH8iv pic.twitter.com/4idlzrNoIP — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020

Minutos antes de las 9:30 de la mañana un grupo de mujeres manifestantes ingresó a Palacio Nacional para dialogar con personal del Instituto Nacional de las Mujeres.

Antes de entrar, ellas acordaron que no dirían su nombre, sino que todas se llamarían Ingrid Escamilla, ninguna se quitará su pañuelo del rostro, no se conectarán a red wifi de Palacio Nacional para que no puedan tener ningún acceso a sus celulares y tampoco llevarían sus mochilas.

Las manifestantes llevan un pliego petitorio en el que se buscan acciones concretas contra la violencia hacia las mujeres, justicia para las víctimas de feminicidio y que se tomen también medidas por la publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid en medios.

#Ahora Pronunciamiento de mujeres manifestantes contra la violencia y los feminicidios . pic.twitter.com/xuZoBsNV4g — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020

(Luis Ramos)