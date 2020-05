Exigen insumos y recursos a gobierno federal para hacer frente a covid

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) exigió al gobierno federal y al de la Ciudad de México insumos para evitar contagios en personal de salud de coronavirus (covid-19).

El líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, envió carta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda; y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para que atienda las demandas de los trabajadores de la salud que combaten al covid-19.

En la misiva, Ayala Almeida asegura que está aumentando la falta de insumos de forma acelerada.

"Los cubrebocas, batas, guantes, mascarillas N95 y goggles deberán ser de calidad probada a fin de blindar físicamente al gremio que enfrenta la pandemia", se puede leer en la carta.

El FSTSE asegura que, en tiempo y forma, se han publicado comunicados para prevenir dicha falta de insumos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores de la salud.

Cabe mencionar que de los 62 mil 527 casos confirmados de covid-19 en México, cerca de 12 mil son personal de salud y de los 6 mil 989 fallecidos, cerca de 200 son trabajadores sanitarios.

Exigen recursos al Insabi

Por su parte, el Instituto Nacional de Cardiología exigió recursos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para hacer frente al coronavirus.

De acuerdo con Reforma, el Instituto no ha sido reconocido como Hospital Covid, pero desde abril recibe paciente de covid por lo que no ha recibido recursos del Insabi.

Jorge Gaspar, director general de Cardiología, exigió primero que el Insabi reconosta al instituto como Hospital Covid para poder recibir personal de salud eventual reclutado por esta dependencia.

"Hay ya cartas y oficios, y se hizo una llamada para que nos incluyan como Covid. Lo he pedido en las juntas de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Lo he pedido por escrito, pero Insabi no nos ha respondido".

Gaspar aseguró que les faltan alrededor de 70 enfermeras para atender la epidemia y evitar que los trabajadores de la salud se fatiguen en exceso, así como otros 10 profesionales de anestesiología y camilleros.

La falta de recursos también dificulta en dicho hospital la orden del gobierno federal de no cobrar la atención a los pacientes con covid-19, pues costos son cubiertos por el Insabi.













RGG