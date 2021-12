Exigen destitución de Romero Tellaeche, autonomía y democratización del CIDE

La comunidad estudiantil del CIDE que mantiene tomadas las instalaciones desde el pasado 29 de noviembre dio a conocer su pliego petitorio emanado de asamblea en donde, entre otras cosas, exigen la destitución del recién nombrado José Romero Tellaeche, la reposición del proceso de designación de director y la democratización de la vida interna del Centro a partir de la participación permanente de la comunidad estudiantil.

"La destitución inmediata del Dr. José Antonio Romero Tellaeche del puesto que actualmente ocupa en el CIDE, con base en su incompetencia para desempeñar las funciones del cargo que ostenta en vista de las arbitrariedades cometidas des que fue impuesto como director interino", afirman las y los estudiantes en su pliego petitorio.

Además, para garantizar la democratización en la toma de decisiones, solicitan al Conacyt que se conforme de manera permanente la Asamblea General del CIDE y que los representantes elegidos por asamblea puedan participar como observadores en las sesiones del Consejo Académico del CIDE, una de las instancias de toma de decisiones del Centro.

"Exigimos el reconocimiento del CIDE como una institución autónoma, con todo lo que legalmente conlleve. Queremos que esta acción siente un precedente, para que, si así lo desean, otros Centros Públicos de Investigación y otras comunidades estudiantiles puedan avanzar hacia la autonomía de sus propias instituciones".

Según informan las y los estudiantes, ha sido la falta de democracia la que ha generado que no sea toda la comunidad cideíta la que tome parte en las decisiones de la institución y por lo tanto, que exista el actual conflicto.

Otra de las exigencias de la comunidad estudiantil es que no haya represalias de ningún tipo contra ninguno de los participantes en el actual movimiento y que la resolución del conflicto se dé a partir de un diálogo público y horizontal entre las autoridades del Centro y la comunidad estudiantil.

Las y los jóvenes, principalmente de las licenciaturas del CIDE, tomaron las instalaciones cerca del mediodía del pasado 29 de noviembre luego de que la directora de Conacyt, María Elena Álvarez - Buylla, informara de la designación de José Romero Tellaeche como director del CIDE, a pesar del rechazo casi generalizado que ocasiona entre la comunidad del Centro.

"Es casi seguro que no importa a quién te acerques, si profesor o alumno, prácticamente es seguro que lo odien. El 90 % de la gente no lo quiere como director", afirmó uno de los jóvenes que participaron en la toma pacífica del Centro en entrevista con La Silla Rota.

Además de informar sobre la designación de Romero, Álvarez - Buylla afirmó que a partir de 2022 no se cobraría cuotas en las colegiaturas del CIDE que, en el caso de maestría, pueden ascender hasta a 35 mil pesos; sin embargo esto ha causado incertidumbre entre la comunidad pues aunque se celebra que no se cobren cuotas, no hay claridad sobre la manera en la que la institución se podría mantener en un contexto de críticas al gobierno federal por la falta de financiamiento al Conacyt y sus órganos.

















kach