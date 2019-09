Exigen cese de Mireles por llamar "pirujas" a mujeres en evento del ISSSTE

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal, a quienes acusa de pagar bajas cuotas y demandar atención médica más costosa para tratamientos de enfermedades crónicas.

El médico de profesión puso como ejemplo el caso de un paciente que necesita hemodiálisis cuyo costo por fuera del ISSSTE es de alrededor de mil 200 pesos y solo aportan a la institución de salud con las cuotas los empleados federales de 490 pesos, según Mireles Valverde.

"Si afuera les cuesta mil 200 y aquí están pagando 490 al mes, al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis tenemos que atender a toda su familia, y tenemos que atender a la primera, yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta", señaló.

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, calificó de grave cuando la violencia contra las mujeres proviene del propio aparato del Estado.

Grave cuando la violencia contra las mujeres proviene del propio aparato del Estado.

Mireles llama pirujas a concubinas de derechohabientes del ISSSTE

La declaración la hizo mireles en un acto público del ISSSTE en Apatzingán, donde aseguró que los derechohabientes no solo piden atención para ellos, sus concubinas y descendientes, ahora dijo buscan atención para los novios de los hijos.

"Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a las novias de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más y con los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo", afirmó.

Ante sus comentarios, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, Mireles Valverde se retractó de su dicho.

Mediante su cuenta de Twitter, el exdirigente de las autodefensas dijo: "Queridas mujeres: ofrezco una sincera disculpa por la forma en que me referí a la concubinas de los derechohabientes del ISSSTE. Les reitero mi cariño".

Exigen destitución por dichos

Mujeres en Michoacán exigieron la destitución de José Manuel Mireles a su cargo como subdelegado Médico del ISSSTE en la entidad tras llamar de forma peyorativa a las concubinas de los derechohabientes, durante un acto oficial en el hospital de Apatzingán.

"Yo sí pido la destitución del doctor José Manuel Mireles. El Gobierno Federal tiene que actuar en consecuencia, las mujeres estamos aquí, no nada más como lo están comentando muchas de las compañeras seguramente, no una coyuntura política, nosotras venimos a levantar la voz al unísono como lo dije. Pedimos, exigimos la destitución del doctor José Manuel Mireles. ¡Fuera Mireles!", señaló Lucila Martínez, diputada local PVEM.

"Me parece que una disculpa no basta cuando el pensamiento es más de fondo y más de fondo porque como les decía no nada más habla de las mujeres, habla de que ahora tendrán que atender a la diversidad, no es que ahora la tienen que atender es que siempre tienen que atender a cualquier persona no importa su preferencia ni su género", señaló Nuria Gabriela Hernández, titular Seimujer.

En el pronunciamiento público hecho por las mujeres, estuvo la diputada de Morena, Zenaida Salvador Brígido, quien respaldó el llamado al Gobierno Federal y pidió un alto a la violencia de género promovida por funcionarios públicos.

Se pronuncia el Inmujeres

El Instituto Nacional de las Mujeres condenó y lamentó las misóginas y discriminatorias declaraciones de José Manuel Mireles Valverde, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán.

"Dichas expresiones hacia las mujeres usuarias de los servicios de salud fomentan la discriminación en el acceso a los servicios de atención médica, mismos que el Estado está obligado a brindar, bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres, inclusión, no discriminación y respeto a la diversidad", indicó.

Las expresiones del Doctor Mireles, además de limitar el derecho básico de las mujeres a la salud, también significan un grave retroceso a la lucha feminista y sindical de las trabajadoras para obtener el acceso a la seguridad social con todas las prestaciones del Estado mexicano. "No basta con una disculpa que trate de enmendar el error. Para acabar con la violencia contra las mujeres es necesario un profundo compromiso que garantice que todos los servicios de salud se brinden con perspectiva de género, y que el funcionariado a cargo cumpla con la normatividad vigente".

En este sentido, desde el Inmujeres "hacemos un llamado a todas las servidoras y servidores públicos a garantizar el acceso a los servicios sin discriminación y en igualdad de oportunidades conforme a lo estipulado en el Código Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal".

Asimismo, reiteramos la urgencia de construir un cambio cultural que reconozca a las mujeres como sujetas de derechos en el sentido más amplio, elimine el machismo y la violencia institucional. Para ello es necesario continuar fortaleciendo desde las instituciones la eliminación de estereotipos y prejuicios que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.

