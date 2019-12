Exige Robles a FGR demostrar que vivió en dirección de licencia falsa

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró en una carta que se declarará culpable si se comprueba que ha vivido en la dirección presentada en la licencia de conducir, la cual su defensa alega es falsa.

Acusada de uso indebido del servicio público y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, Robles publicó en sus redes sociales la misiva que envió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

La extitular de Sedatu agregó que "hasta para fabricar delitos son malos", pues -argumentó- la dirección de la licencia para conducir no existe.

"Si la Fiscalía a su cargo demuestra que la supuesta ´fake´ licencia existe, yo me declaro culpable, pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna", lanzó.

Julio Hernández, abogado de Robles, ha señalado que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, presentó una solicitud de licencia falsa.

A la exfuncionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que Rosario Robles dio datos falsos sobre su domicilio, por lo que concluyó que no contaba con arraigo en la Ciudad de México.

Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 pic.twitter.com/NHPtPXpbDE — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019





lrc