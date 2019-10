Exhorta Encinas a conmemorar el 2 de octubre en paz

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, exhortó a que los asistentes a la marcha de esta tarde "nos ayuden a que todo transcurra a paz, que nos ayuden a contener los actos de publicación y que el cordón de paz más importante es el que deben hacer los manifestantes".

Comparto mi colaboración este #2DeOctubreNoSeOlvida

"Seamos realistas, alcancemos lo imposible" https://t.co/TApTOWoS00 — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 2, 2019

Sobre el caso Ayotzinapa, Encinas afirmó que aún siguen buscando la verdad de lo ocurrido con los 43 normalistas "el objetivo es conocer la verdad y que haya justicia, estoy convencido de que en este caso aún no conocemos la verdad. Yo creo que muchos saben mucho pero no sé han atrevido a decir lo que pasó" y adelantó que no sé descarta llamar al ex procurador Murillo Karam. Respecto a si se han recibido respuestas al llamado del presidente para recibir una recompensa a cambio de información sobre el caso dijo, "si ha habido respuesta, pero aún no puedo adelantar nada".

Por otro lado informó que ayer acudió al penal de Tipo Chico, en Nuevo León, (que ya fue cerrado); Encinas comentó que continuarán realizando recorridos en el mismo para ver qué más encuentran además de altares religiosos.