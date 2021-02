Exhiben que hijo de AMLO cobra cheques sin trabajar

A través de un video difundido en redes sociales, acusaron que José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente cobra cheques en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sin que forme parte de dicho grupo.

En el video publicado en YouTube, se escucha supuestamente a José Ramón López Beltrán sosteniendo una llamada con un sujeto de nombre “Manuel”, a quien le pregunta si podía seguir cobrando y recoger su cheque, a lo que este último le contesta que el dicho cheque aún no estaba listo.

"Oye, nada más para saber este qué onda, si este, ¿seguía cobrando ahora todavía?, cuestiona el hijo de AMLO.

Luego de esto, Manuel, supuesto contacto de Morena en la cámara de Diputados, le refiere que el cheque aún no está listo, sin embargo su sueldo ya está disponible.

"No, no el cheque todavía no, pero el sueldo si, la quincena si”, aseguró.

Finalmente, Manuel le proporciona a José Ramón López Beltrán el número de “Carmen”, quien le proporcionaría información referente a dicho pago.