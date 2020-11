Exhiben anomalías en SNA; se solventaron, responde

Garrafones y botellas de agua extraviados, viáticos en México y Estados Unidos sin documentar, así como el pago de más de 1.7 millones de pesos a 12 proveedores sin documentar, forman parte de las inconsistencias que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) durante 2019; sin embargo, dicha dependencia aclaró a La Silla Rota que en ningún momento se identificaron recursos públicos cuyo uso fuera necesario aclarar".

De acuerdo con los documentos consultados por La Silla Rota, en 2019, se detectó que 20 servidores públicos realizaron viajes a 17 estados del país, así como a Washington, Estados Unidos, sin que presentaran comprobantes de hospedaje y consumo de alimentos.

Entre los funcionarios que no comprobaron los gastos con cargo al erario público, se encuentran Ricardo Salgado Perrilliat, secretario Técnico; Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, así como la directora general adjunta de Desarrollo y Evaluación de Políticas Anticorrupción, Paulina Vallejos Escalona.

"Se identificó que en 20 de 27 comisiones (74%), las comprobaciones de viáticos no se encuentran soportadas con la documentación referente a las facturas de los pasajes aéreos; mientras que en 4 de 27 (15%), no se incluyó el comprobante del remanente de viáticos, dentro de los expedientes revisados. Así también, en una Cuenta por Liquidar Certificada, correspondiente a la partida 22104 "Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades", no fue localizado el documento .de ingreso al almacén", menciona el documento.

La auditoría 01/2020 efectuada a la dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a cargo de a Fidel Ramírez Rosales, también menciona que llevó a cabo un pago por un millón 475 mil 960 pesos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para la difusión de información sin que se tengan comprobantes.

Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, no fueron localizadas las facturas correspondientes a los pagos efectuados por concepto de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente, en la partida 33903 Servicios integrales, se identificó que durante el ejercicio 2019 se utilizaron dos formatos distintos denominados solicitud de pago, además de que en algunos casos fueron requisitados de manera incorrecta o incompleta

Otra de las inconsistencias encontradas, es que se efectuaron 12 pagos a proveedores por un millón 587 mil 328.14 pesos, entre ellos, cuatro la Autoría Superior de la Federación, sin que se registrara el número de contrato y fecha del pedido.

El análisis detalla que el pago de recursos con cargo a los contribuyentes se destinó a Jesús Vázquez Benavente; Alerika S.A. de C.V.; Inmobiliaria y Arrendadora de Calidad S.A. de C.V; así como a Grupo de Publicidad Integral Togar. S.A. de C.V.

"Aunado a lo anterior, se observó que, en tres formatos de solicitud de pago, en el campo número de contrato o pedido" dice N/A, sin embargo, en el campo fecha de contrato o pedido "sí se registró una fecha, situación que resulta incongruente".

La última inconsistencia identificada, es la compra de 55 garrafones de agua de la marca "E Pura", así como ocho botellas de agua "Ciel", a la empresa Café 181 O, S.A. de C.V., de las cuales no hay evidencia de que ingresaran a la bodega de la institución.

En la partida 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades durante el ejercicio 2019, se conoció que, en la documentación proporcionada por la Dirección General de Administración (DGA), específicamente en la CLC con número de folio 25, cuyas compras se llevaron a cabo con el proveedor Café 181 O, S.A. de C.V, no fue localizado el documento de ingreso al almacén

Ante las inconsistencias, la SFP recomendó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tener mejores controles de documentación relacionados con los gastos que realizan.

De la revisión efectuada, se sugiere llevar a cabo las recomendaciones correctivas y preventivas plasmadas en la observación, supervisando de manera rigurosa la debida integración en cuanto al soporte documental que debe contener cada gasto erogado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y de esta manera continuar promoviendo los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, la normativa aplicable a fin de promover la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos

RESPONDE SESNA

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) respondió a este medio a través de una carta aclaratoria en la que señaló que "en ningún momento se identificaron recursos públicos cuyo uso fuera necesario aclarar".

