Exhibe AMLO supuesto ingreso de Loret; precedente funesto, alertan

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en conferencia mañanera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

Desde Hermosillo, Sonora, el mandatario mexicano expuso una lista con el sueldo de 35 millones de pesos que, según los datos de AMLO, Loret percibió el año pasado.

López Obrador no dio a conocer la fuente de esa información, pero sí pidió al INAI verificar esos datos con el SAT y la Secretaría de Hacienda.

El mandatario comparó el sueldo de Loret con el suyo, lo que resultó en que el periodista ganaría 15 veces más que él. Incluso, dijo que en 2021 Loret recibió, dentro de sus ingresos, 11 millones de pesos por parte de Televisa aunque ya no trabaja para dicha empresa.

Otras empresas que le pagaron el año pasado a Loret son: Latinus, Radiópolis, El Universal y The Washington Post.





RESPONDE LORET

El periodista Carlos Loret de Mola respondió al instante en su cuenta de Twitter y aseguró que la información es falsa.

Loret de Mola señaló que el presidente utiliza datos de Hacienda para perseguir a un periodista, con lo que refirió como "datos falsos, montos inflados".

Agregó que no recibió millones de Televisa el año pasado porque salió de esa empresa en 2019.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", lanzó en otro tuit.





REACCIONES





El periodista Leonardo Curzio comentó que el presidente López Obrador sentó un "precedente funesto" al revelar datos de los ingresos de un particular como Loret de Mola.









Por otra parte, la periodista Leticia Robles señaló que "el secreto fiscal no puede ser violado cuando se trata de un particular cuyos ingresos o beneficios fiscales NO tienen relación con el "escrutinio de la actuación de las autoridades", al citar una ponencia del titular de la SCJN, Arturo Zadívar, del 10 de julio de 2012.